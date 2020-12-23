لكل من يبحث عن حل نهائي لتحميل فيديوهات يوتيوب مجانًا

لا داعي للقلق بعد اليوم، مع استخدام هذه الأداة ستتمكن من تحميل فيديوهات يوتيوب على آيفون وأندرويد والكومبيوتر دون أية متاعب أو إعلانات مزعجة، وبشكل مجاني 100%.

تعال إلى هنا، لقد وصلت إلى الشرح الصحيح والمبسط الذي سيمكنك من تحميل فيديوهات من اليوتيوب إلى ذاكرتك الداخلية! ليس هذا وحسب، بل وستتمكن من فعل ذلك دون تنصيب أي برنامج أو تطبيق، ودون دفع أي قرش، وبعدد لا محدود وبجودة تصل حتى 8K. نعم، أنت في المكان الصحيح، اقرأ المقال بتمعن كي تصبح بروفيسورًا في تحميل الفيديوهات!

إن أداة Snappea اونلاين هي أداة مجانية ذكية، تساعدك في تحميل فيديو من اليوتيوب للآيفون والأندرويد والكومبيوتر وأي جهاز ذكي آخر، كل ما يجب أن يتوافر هو متصفح إنترنت ذكي، واتصال بالإنترنت، وسيكون الطريق مفتوحًا أمامك لتحصل على عدد لا نهائي من فيديوهات يوتيوب، تعال لأذكر لك بعض ميزات موقع Snappe الذي يحتوي على الأداة:

الموقع الأسرع لتحميل فيديوهات يوتيوب.

يتيح التحميل بصيغ متعددة وبجودات تصل حتى 8k للفيديو و320kbs للصوتيات.

خالي تماماً من الإعلانات، ومجاني 100%.

يعرض لك قائمة بالفيديوهات الأكثر تحميلًا لتتمكن من مواكبة الفيديوهات الرائجة.

واجهة الاستخدام بسيطة جداً حتى تكاد تكون طريقة استخدامه بديهية لأي زائر.

مدعوم باللغة العربية 100%، ويحتوي على تطبيق رديف مخصص لمستخدمي أندرويد.

كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب باستخدام Snappea:

الخطوة 1: الانتقال للموقع

من جهازك الذكي، افتح المتصفح الموجود لديك، وانتقل إلى موقع Snappea .

الخطوة 2: تحديد الفيديو المراد

بعد دخولك لموقع أداة Snappea ستصادف ضمن الصفحة الرئيسية مربع بحث، يمكنك استخدامه لتحديد الفيديو الذي تريده بإحدى الطريقتين التاليتين:

البحث بالكلمة المفتاحية: كأن تكتب عنوان الفيديو أو كلمة دالة عليه، ثم تقوم بالبحث، ومن قائمة النتائج اضغط على الفيديو الذي تريده.

من خلال رابط URL: إن كان لديك رابط URL الخاص بالفيديو مسبقًا، يمكنك لصق هذا الرابط ضمن مربع البحث ثم الانتقال مباشرة إلى صفحة خيارات التحميل.

الخطوة 3: تنزيل الفيديو:

بعد وصولك إلى صفحة خيارات التحميل، ستجد العديد من الصيغ والجودات، يمكنك تحميل الفيديو MP4 بجودات تتراوح بين 144p و8k تبعًا لجودة الفيديو الأصلي، كما يمكنك تحميل الفيديو كصوت فقط MP3 بجودات متعددة أيضًا تصل حتى 320kbs

انقر على كلمة “تحميل” بجانب اختيارك، ليتم بدء تحميل الملف إلى جهازك خلال ثوانٍ معدودة.

وكنتيجة لما سبق، إن كنت تريد تحميل أي فيديو باستخدام أداة Snappea المجانية، ادخل للموقع، وابحث عن الفيديو وقم بتحميله، الأمر سهل جدًا، وستلاحظ بساطة ذلك عند بدء الاستخدام. لن تكون فيديوهات يوتيوب عائقًا بعد اليوم لأي مستخدم يجوب الإنترنت ومهما كان نوع جهازه. للتكنولوجيا الحديثة أيضًا ميزات مفيدة للجميع.

أرجو أن تستمتع باستخدام Snappea !