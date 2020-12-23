تيليجرام يتيح إنشاء غرف المحادثة الصوتية الجماعية

يشهد تيليجرام حركة نشطة من التحديثات بمعدل واحد كل شهر، والتحديث الأخير لهذا العام جاء بميزة مهمة للغاية وهي غرف المحادثة الصوتية الجماعية على طريقة تطبيق Discord.

الآن يمكن تحويل أي مجموعة تيليجرام إلى غرفة محادثة صوتية بحيث يمكن لأعضائها الحديث مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى التواصل بالرسائل النصية وتبادل الصور والفيديوهات كالمعتاد. بالطبع فقط مدير المجموعة يمكنه إنشاء محادثة جديدة.

لاحظ أن المحادثات الصوتية الجماعية تختلف قليلاً عن المكالمات الصوتية الجماعية، بحيث يمكنك الانضمام كمستمع فقط، أو كمتحدث بالطبع. في حين أن جميع المشاركين في المكالمة الصوتية الجماعية التقليدية يكونون متحدثين.

عند الدخول إلى مجموعة تجري فيها محادثة صوتية سيكون هناك شريط في الأعلى يظهر عدد المشاركين مع زر للانضمام ويمكنك معرفة أسماء والصور للملفات الشخصية للمشاركين.

وبعد الانضمام للمحادثة يمكنك مواصلة استخدام الهاتف وحتى الخروج من تليجرام بدون انقطاع المحادثة حيث سيكون هناك ويدجت عائمة يمكنك التحكم بالمحادثة والمغادرة من خلالها.

لم تذكر تيليجرام بالضبط عدد المشاركين الأقصى في المحادثة الصوتية، إلا أنه يدعم بضعة آلاف وهذا رقم أكثر من كافي لمعظم الاستخدامات.

ومن ناحية أخرى، أصبح تيليجرام على أندرويد يدعم نقل بيانات التطبيق إلى بطاقة الذاكرة الخارجية لتوفير مساحة التخزين للوسائط المتعددة من مقاطع فيديو وصور.

وعلى آيفون أصبح التطبيق يدعم أن يقرأ سيري محتوى الرسائل الجديدة الواردة من خلال قسم Announce Messages في الإشعارات ضمن إعدادات نظام التشغيل وتفعيل خيار تيليجرام.

المصدر:

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