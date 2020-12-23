تيليجرام تصل إلى 500 مليون مستخدم وستطلق مزايا مدفوعة العام القادم

كشف المدير التنفيذي لشركة تيليجرام أن التطبيق يقترب من بلوغه 500 مليون مستخدم نشط، كما كشف عن خطط الشركة المستقبلية لتأمين مصدر دخل لها حتى تتمكن من مواصلة عملها.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي، كشف Pavel Durov أن أي مشروع بحجم تيليجرام حالياً يحتاج إلى بضعة مئات ملايين الدولارات سنوياً لتمويل عملياته ويتمكن من الاستمرار.

وأوضح أنه شخصياً دفع تكاليف تيليجرام من مدخراته الشخصية لدعم نموها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وتمضي الشركة على مسار يوصلها إلى مليارات المستخدمين، وهذا يتطلب تمويل مناسب بعيداً عن التمويل الذاتي.

ويواجه أي مشروع بحجم تيليجرام طريقين للحصول على التمويل، إما بيعه لجهة أخرى تتولى دعمه – كما حصل مع واتساب – أو تبدأ بتطبيق أدوات لتحقيق الدخل – كما فعل سناب شات – واستبعد مؤسس المشروع أن يقوم ببيعه، حيث أن تيليجرام وُجد ليبقى.

لذا الآن تخطط الشركة للبدء بتحقيق الدخل العام القادم، وتتعهد بإبقاء المزايا المجانية حالياً مجانية للأبد.

وستقدم تيليجرام مزايا مدفوعة للشركات أو فرق العمل أو المستخدمين المحترفين، بحيث لا يشعر المستخدم العادي بأي اختلاف ولن يتكلف أي شيء، وبشكل دائم.

كما اعتبر أن فكرة عرض الإعلانات في المحادثات الفردية أو الجماعية كفكرة سيئة، حيث أن التواصل بين الناس يجب أن يكون خالياً من أي شكل من الاعلانات.

وستطلق الشركة شبكتها الإعلانية التي يمكن استخدامها في بعض المواضع مثل القنوات الكبيرة، وحتى يمكن للفنانين تصميم وبيع الملصقات، تريد الشركة مشاركة الدخل مع مستخدميها.

المصدر:

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