تقرير Duo Security الجديد من سيسكو يوضح دور العمل عن بُعد في تسريع جهود التحول الرقمي

كشف تقرير جديد نشره اليوم فريق “Duo Security” للخدمات الأمنية التابع لشركة سيسكو ، مزود الوصول الآمن والمصادقة متعددة العوامل، عن تغييرات غير مسبوقة شهدتها الشركات خلال عام 2020 على صعيد تكنولوجيا المعلومات في ضوء التحول الهائل نحو مفاهيم العمل عن بعد، ما ساهم في تسريع وتيرة تطبيق الحلول الرقمية وخاصة التكنولوجيا السحابية. وأكد التقرير أن التداعيات الأمنية لهذا التحول ستستمر لسنوات طويلة قادمة، خاصة مع حرص الشركات التي تطبق سياسة العمل عن بعد على ضمان أمن الموظفين وإنتاجيتهم واتصالهم.

ويقدّم التقرير، الذي يحمل عنوان “أبحاث ديو للوصول الموثوق 2020″، معلومات مفصلة عن جهود الشركات لتسريع اعتماد فرقها العاملة على تقنيات التعاون عن بُعد، عبر الانتقال إلى تقنيات الوصول عن بُعد، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وبروتوكول سطح المكتب عن بعد (RDP)، وغيرها من التقنيات. وفي ضوء هذه التغييرات، ازدادت المصادقة المرتبطة بهذه التقنيات بنسبة 60٪، ما أدى لزيادة عمليات المصادقة الشهرية لفريق سيسكو “Duo Security” من 600 مليون إلى 900 مليون عملية مصادقة شهريًا. وأظهرت دراسة إضافية أجرتها شركة سيسكو مؤخرًا أن 96٪ من الشركات قامت بتعديل سياساتها للأمن الإلكتروني أثناء أزمة كوفيد-19، وقامت أكثر من نصف تلك الشركات بتطبيق أساليب المصادقة متعددة العوامل.

من جهة ثانية، أظهر التقرير تسارع الاعتماد على المنصات السحابية؛ حيث ارتفع عدد المصادقات اليومية للتطبيقات السحابية بنسبة 40٪ خلال الأشهر القليلة الأولى للأزمة، وارتبط الجزء الأكبر من تلك المصادقات بالمؤسسات والشركات متوسطة الحجم، التي تتطلع لضمان وصولٍ آمن إلى مختلف الخدمات السحابية.

ومع الحاجة المفاجئة للمزيد من المعدات والأجهزة لتلبية متطلبات العمل عن بعد، لم تتمكن الشركات من توفير هذه الأجهزة في الوقت المناسب، وهو ما دفع بالموظفين لاستخدام أجهزتهم الشخصية أو الأجهزة غير المُدارة، مما أدى لتسجيل زيادة بنسبة 90٪ خلال شهر مارس في حالات الوصول المحظورة بسبب استخدام أجهزة قديمة. ولكن تراجعت هذه النسبة بشكل حاد في أبريل، مما يشير إلى استخدام أجهزة أكثر تطوراً وانخفاض مخاطر الاختراق المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “مع بداية أزمة كوفيد-19، تمثلت الأولوية الرئيسية بالنسبة لشركات عديدة في ضمان استمرارية العمل، وتقبّل بعض المخاطر في سبيل تحقيق ذلك الهدف. وتحوّل الاهتمام حاليًا نحو الحد من المخاطر عبر تطبيق استراتيجية أمان أكثر تطورًا، والحفاظ على الإطار التقليدي للشركات بعد تأثره بشكلٍ كبير”.