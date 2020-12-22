يحصل تطبيق كاميرا جو على دعم التقاط HDR

أتاحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا ومهمًا لتطبيقها كاميرا جو “Camera Go”، والمتاح حصرًا على الهواتف العاملة بنظام أندرويد جو، ومع هذا التحديث، أصبح التطبيق يدعم تقنية التصوير HDR التي من شأنها ستعمل على توسيع النطاق الديناميكي للمشهد مع عدد قليل من التعريضات المختلفة، وحتى التقاط صور بالمزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة الصعبة.

ولعل الرائع في هذا التحديث، هو أن تتمكن جوجل من توفير هذه الميزة في هواتف منخفضة التكلفة والمواصفات، وبالنظر إلى فترة حياة التطبيق، فقد تم إطلاقه في شهر مارس الماضي، ومع هذه الميزة وميزات أخرى، يُفهم بأن جوجل تواصل العمل مع تطبيقها هذا وبوتيرة سريعة.

أخيرًا، لم تُشير جوجل بأن هذه الإضافة متاحة على كل أو بعض الهواتف التي تعمل بنظام جو، أو تم إطلاقها من جهة الخادم أو هو يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، على كلٍ، إذا كنت تحمل أحد هذه الهواتف، فداوم صفحة التطبيق أو داوم إعداداته، فربما قد تم إطلاقه بشكل تدريجي أو أن الإضافة من جهة الخادم فقط.

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