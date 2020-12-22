شاومي تحدد تاريخ 28 ديسمبر للكشف عن هاتف Mi 11

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن تاريخ 28 ديسمبر كموعد للكشف عن هاتف Mi 11 الذي سيكون أول هاتف يحمل معالج كوالكوم سنابدراجون 888. وربما يتزامن هذا الأمر مع إطلاق نسخة برو من الهاتف كذلك.

ستقوم شاومي بإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة في الصين مع نهاية العام وربما في نفس موعد الكشف عنها، بينما من المتوقع أن تصل إلى مختلف أنحاء العالم في بداية العام 2021 – الفترة التي ستشهد إطلاق جالكسي S21 وفقًا لسامسونج.

من المتوقع أن يظهر Mi 11 بشاشة بقياس 6 بوصات بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بجانب كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. بالإضافة إلى معالج كوالكوم سنابدراجون 888 وذاكرة رام 12 جيجابايت.

المصدر:

Xiaomi