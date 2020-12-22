تطبيق LiveXLive على أندرويد يدعم الآن ميزة صورة داخل صورة

أعلن القائمون عن تطبيق LiveXLive ، وهو تطبيق البث المعروف سابقًا باسم Slacker Radio عن دعم تطبيقهم في أندرويد لميزة من أكثر ميزات أندرويد فائدة لمقاطع الفيديو، وهي ميزة التشغيل صورة داخل صورة “picture-in-picture”، وذلك بعد أن قررت الشركة دمج الفيديوهات في عروض المحتوى الخاص بالتطبيق.

على كلٍ، الميزة لا تحتاج إلى شرح، وكل ما عليك فعله هو تشغيل مقطع الفيديو سواء كان مباشرًا أم مسجلًا، ثم القفز من التطبيق، على أن تظل قادرًا على استكمال مشاهدة الفيديو في شاشة منبثقة صغيرة تدعم التحريك في أي مكان على شاشة جهازك.

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة حاليًا من على إصدار LiveXLive v8.22.0 وهو متاح للجميع من على صفحة التطبيق على متجر جوجل بلاي، وعلى الرغم من أنها خطوة متأخرة بعض الشيء، إلّا أننا نقول “تأتي متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا”.