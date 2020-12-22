أبرز عروض ملحقات الأجهزة الذكية على أمازون السعودية

نعود إليكم من جديد مع سلسلة أبرز عروض تخفيضات أمازون السعودية هذه الفترة، ونأخذكم في هذا المقال مع عروض الملحقات الخفيفة والمناسبة للاحتياجات اليومية وبأسعار مخفضة. ونتمنى من خلالها أن نقدم الفائدة لكم.

سماعة القرآن المضيئة سندس

مكبر صوت أو سماعة ذكية مضيئة مشابهة لتلك المخصصة للمساعدات المنزلية، لكنها هذه المرة مخصصة لقراءة القرآن الكريم من أحد القراء المعروفين وإلقاء أكثر من 40 حديثًا نبويًا شريفًا. يمكن التحكم بهذه السماعة وتشغيلها عن بعد.

تتوفر بخصم 47% بقيمة 113 ريالًا.

متاحة بسعر 126 ريالًا عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2JcQXfV

بنك طاقة أنكر بقدرة 26800 ملي أمبير

عند الحديث عن أنكر فإننا نتحدث عن ملحقات شحن على أعلى جودة، وهنا يتوفر بنك طاقة A1277H11 الذي يأتي بقدرة ضخمة 26800 ملي أمبير/ ساعة ومدعم بتقنية الشحن الآمنة MultiProtect مع عدة منافذ.

متاح بخصم هائل 63% بقيمة 290 ريالًا.

يمكن الحصول عليه بسعر 167 ريالًا فقط من هنا: https://amzn.to/2WzqhJn

سماعة Sainyer اللاسلكية

سماعة لاسلكية رياضية مع دعم تقنية مقاومة الماء IPX7 ودعم بلوتوث 50. تتيح هذه السماع تجربة صوتية جيدة مقارنة بسعرها.

متاحة بخصم 12% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

تتوفر بسعر 165.5 ريالًا هنا: https://amzn.to/3aH8o3g

هاتف سامسونج جالكسي M51

يعد هاتف سامسونج جالكسي M51 من أبرز هواتف الفئة المتوسطة وأكثرها مبيعًا هذا العام، حيث يأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+، وبطارية بقدرة 7000 ملي أمبير/ ساعة مع دعم الشحن السريع 25 واط، بجانب كاميرا رباعية في الخلف وأحادية بالأمام، وكذلك رام 8 جيجابايت مع معالج ثماني النوى وسعة تخزين 128 جيجابايت.

متاح بخصم 126 ريال مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يمكن شراءه من هنا بسعر 1,299 ريالًا: https://amzn.to/37Efvrl

قلم ستايلوس الذكي Palm Rejection لأجهزة آيباد

لمستخدمي أجهزة آبل آيباد ويرغبون بالاستمتاع بتجربة القلم الذكي، هنا قلم ستايلوس Palm Rejection باللون الأبيض المطفي والمكون من قطعة واحدة ضمن أبرز عروض أمازون. يتوافق هذا القلم مع أجهزة آيباد المختلفة لاسيما 11 برو.

يتوفر بخصم 42% بقيمة 54 ريالًا.

يمكن الحصول عليه بسعر 75 ريالًا من هنا: https://amzn.to/3pgPMvb

سماعة SoundPEATS Trueshift2 اللاسلكية

تتميز سماعة SoundPEATS Trueshift2 اللاسلكية بتصميمها الجميل والذي يحمل عدة خصائص مهمة؛ حيث تأتي مع علبة شحن ببطارية 3,000 ملي أمبير، وتتمتع بتقنية بلوتوث 5.0، بجانب تقنية مقاومة الماء IPX7.

متاحة بخصم 5% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

يمكن الحصول عليها بسعر 179 ريالًا عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3hb8NMX

حامل WORLDMOM المرن

حامل هاتف مرن مع مفصل سفلي وأخر علوي يتيح التحكم بطريقة التثبيت بسهولة، ويتيح حمل أي هاتف أو جهاز لوحي.

يتوفر الحامل بخصم 17% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

متاح بسعر 28 ريال عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2Jb8lBA

وصلة AmazonBasics من USB C إلى USB

وصلة من أمازون نفسها من العلامة التجارية AmazonBasics التي توفر العديد من الملحقات، وهذه الوصلة تتيح توفر منفذ USB C على جهة ومنفذ USB 3.1 على الجهة الأخرى.

متوفر بخصم 43% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

تتوفر بسعر 12 ريالًا سعوديًا من هنا: https://amzn.to/3mB90de

حامل هاتف مرن

يتميز هذا الحامل بإمكانية توجيهه لأي مكان ورفعه لأعلى أو خفضه لأسفل بسهولة، ويتمتع بقاعدة تتيح تثبيته في أي مكان.

متاح بخصم 40% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يمكن الحصول عليه بسعر 18 ريالًا هنا: https://amzn.to/2WG22Je

حامل هاتف للسيارة من UGREEN

كواحدة من أبرز مصنعي ملحقات الهواتف الذكية، توفر UGREEN لنا حامل الهواتف الذكية المخصص للسيارات ويأتي بتصميم مميز ومتين. كما أنه يلائم مختلف الهواتف الذكية من آبل، سامسونج، هواوي، شاومي، وغيرها.

متاح هذا الحامل بخصم 15% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

يتوفر بسعر 62 ريال عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3h8i48r

نرجو أن تكون هذه الملحقات الخفيفة حازت على إعجابكم، على أن نلتقيكم في مقالات لأبرز عروض تخفيضات أمازون السعودية.