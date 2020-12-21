سكايب يدعم ميزة الإشعارات المنبثقة بفقاعة على أندرويد

من على أحدث إصدار أندرويد 11، قامت جوجل بالدفع بميزة الإشعارات المنبثقة بفقاعة، والتي بدورها قد سمحت لتطبيقات التراسل بفتح نوافذ حرّة عائمة يمكن تحريكها والعمل معها على أي واجهة مفتوحة، والآن، أحدث تطبيق يحصل على هذا الدعم هو تطبيق سكايب “Skype” من مايكروسوفت.

من جانبه، هذه الإضافة متاحة حاليًا من على إصدار Skype 8.67، ولكي تعمل الميزة، ستحتاج أولاً إلى تمكينها على هاتفك من خلال التوجه إلى الإعدادات ومن ثم التطبيقات والإشعارات متبوعًا بالإشعارات وأخيرًا الفقاعات، وبمجرد التمكين، يجب أن تعرض إشعارات سكايب رمزًا لتشغيلها على شكل فقاعة، وبمجرد الضغط عليه ستظهر جميع محادثات سكايب كرموز عائمة.

وبصرف النظر عن هذه الإضافة، قدّم التحديث أيضًا دعمًا لميزات أندرويد 11 وهي محادثات ذات الأولوية وميزة مساحة المحادثات، أخيرًا، تحديث Skype 8.67 متاح حاليًا على صفحة جوجل بلاي، ويمكنك تحميله من أسفل.

تحميل تحديث Skype 8.67 .

المصدر:

مايكروسوفت.