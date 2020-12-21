تسريبات تؤكد قدوم سماعة سامسونج Galaxy Buds Pro بميزة الصوت المكاني

تستعد شركة سامسونج لإطلاق نسخة جديدة من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة، والتي وفقًا للتسريبات ستكون تحت اسم Galaxy Buds Pro وستجلب معها تحسينات على ميزة عزل الضجيج بجانب إضافة ميزة الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد “3D Spatial Audio” والتي ظهرت خلال الفترة الماضية مع سماعة آبل اللاسلكية AirPods Max.

تأتي هذه التسريبات من موقع XDA الذي قام بتحليل ملف APK الخاص بمتجر جالكسي وأظهر قدوم ميزة الصوت المكاني للسماعة.

وستضيف السماعة ميزة أخرى للتعرف على الصوت، بحيث تعمل على تخفيض ورفع الصوت تلقائيًا أثناء الاستماع عندما يتحدث المستخدم أو يتوقف عن الحديث. كذلك ستضيف ميزة التحكم في توازن الصوت بالجهة اليسرى واليمنى مما يتيح لضعاف السمع في أحد الجهات الحصول على التوازن المطلوب للاستماع.

مزايا أخرى رأيناها في سماعات سامسونج السابقة ستظهر مجددًا؛ مثل الصوت المحيط، التحكم باللمس، وقراءة التنبيهات، بجانب عزل الضجيج، وغيرها.

ستعمل سماعة Galaxy Buds Pro مع هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 فقط، هذا يعني أحدث هواتف الشركة.

وتشير التسريبات إلى قدوم سماعة Galaxy Buds Pro بتصميم يجمع بين نسخة Buds+ والنسخة الأحدث من سماعات سامسونج Buds Live.

كما ستأتي بعدة ألوان، تشمل الأبيض، الأسود، والوردي. وبسعر يفوق 170 دولارًا أمريكيًا – خاصة أن BudsLive بدأت من هذا السعر.

يُشار أن سماعة آبل اللاسلكية AirPods Max التي حملت ميزة الصوت المكاني وصلت بسعر 550 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

XDA Developers