“ثنايا المعرفة” منصة استشارات نفسية مع أطباء نفسيين وأخصائيين

التحول الرقمي لمجالات الحياة ينمو تدريجيًا ليصبح الطرق الأمثل للوصول إلى الجمهور ويكون سبيل الجمهور الأسهل لايجاد ما يرغبون به دون عناء، وقد ساهم تفشي فيروس كورونا بزيادة الوعي نحو التحول الرقمي في جميع أرجاء العالم. وهنا نأخذكم في مقالنا حول منصة ثنايا المعرفة المتخصصة في تقديم الاستشارات النفسية وتوفر دورات واستشارات صحة نفسية من أطباء وأخصائيين حول مشاكل لعل أبرزها؛ دورة الرهاب الاجتماعي ، دورة نوبات الهلع ، اضطرابات الشخصية الحدية ، فضلًا عن إدارة سلوك الأطفال ، وغيرها الكثير.

يعتمد موقع ثنايا المعرفة على مبدأ السرية التامة في تعامله مع الراغبين بالحصول على استشارات نفسية، ويتيح لهم الاختيار بين الحصول على استشارة مباشرة من أحد الأطباء أو الأخصائيين الموجودين على المنصة بكل سهولة، أو الاشتراك في دورات معدة مسبقًا من الأخصائيين والأطباء.

وتشمل الدورات التي توفرها المنصة؛ دورة الرهاب الاجتماعي ودورة نوبات الهلع أو دورات أخرى مثل اضطرابات الشخصية الحدية التي يعاني منها البعض، أو دورات موجهة للتعامل مع أشخاص أخرين مثل آلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودورة إدارة سلوك الأطفال أو كيفية رعاية مريض الزهايمر ، وغيرها.

كما توفر المنصة كذلك بعض الكتب ذات العلاقة بالمشاكل النفسية، والتي تأتي من متخصصين في المجال وتهدف لرفع الوعي بالصحة النفسية.

وما يميز ثنايا المعرفة المتخصصة في الصحة النفسية هو وجود أخصائيين وأطباء نفسيين ومدربين لهم خبرة ودراية واسعة في مختلف مشاكل الصحة النفسية والاجتماعية، ما يجعل من المنصة مكانًا مناسبًا لحل جميع المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع.

وبوجو المنصة، فإن رهبة زيارة طبيب أو أخصائي نفسي لن تكون مشابهة على الواقع، فكل شيء يمكن إتمامه من البيت أو المكتب عبر الإنترنت مع الحفاظ على سرية طالب الاستشارة بشكل تام.

وبطبيعة الحال، يمكن لأي شخص الحصول على استشارة من أي طبيب أو أخصائي على المنصة أو حتى الحصول على دورات صحة نفسية معدة مسبقًا على موقع ثنايا المعرفة بمقابل مادي لكن برسوم رمزية إن صح التعبير.