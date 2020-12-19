سامسونج تفتح باب الطلب المسبق المبدئي على سلسلة جالكسي S21 في الصين

فتحت شركة سامسونج باب الطلب المسبق المبدئي على سلسلة هواتفها الرائدة جالكسي S21 على موقعها الرسمي في الصين.

حيث كشفت أن الحجز للجمهور سيكون بدفع 100 يوان أي ما يقارب 15 دولارًا أمريكيًا سيتم خصمها من إجمالي المبلغ عند الإطلاق الرسمي والكشف عن السعر.

ولم يكشف موقع الشركة الصيني عن اسم الهاتف “جالكسي S21″ إنما تم الاستعاضة بجملة ” أول هاتف رائد لعام 2021″؛ بينما جاء الإعلان في صفحة الهبوط تحت مسمى “أول هاتف رائد 5G من سامسونج لعام 2021”

وجاء التوضيح من سامسونج أن الأشخاص الذين يقومون بالحجز ودفع المبلغ المخصص ومن ثم يقرروا عدم شراء الهاتف سيكون لهم حق استرجاع المبلغ؛ بينما من استمروا في العملية سيحصل 21 منهم على نسخة بشكل مجاني.

ومن المتوقع الكشف عن الهاتف في 14 يناير المقبل حسب بعض التقارير؛ بينما سيتم فتح باب الطلب المسبق على السلسلة في وقت لاحق من الشهر. ويعتبر قرار الشركة الحالي في الصين مختلف عن النمط الذي اعتدنا عليه سابقًا ما قد يعني أن الشركة ربما تطلق الهاتف في وقت مبكر عن المتوقع أيضًا.

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المصدر

gsmarena