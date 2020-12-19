جهاز آيسر ConceptD 3 Ezel والمزيد ... أبرز عروض أمازون السعودية

نعود مجددًا بمجموعة جديدة من عروض و تخفيضات أمازون السعودية للأجهزة وملحقاتها هذا الأسبوع ونتمنى أن تفييدكم وتنال إعجابكم.

لابتوب أو حاسوب آيسر المحمول ConceptD 3 Ezel

قدمت لنا آيسر هذا العام سلسلة ConceptD القوية والموجهة للأعمال الشاقة من تصميم ومونتاج وبرمجة وغيرها لتكون من أقوى الأجهزة المتاحة في السوق. ويتوفر منها اليوم لابتوب ConceptD 3 Ezel المتحول مع شاشة لمسية 14 بوصة تدعم قلم Wacom، ومعالجات إنتل الجيل العاشر، بجانب ذاكرة 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة 512، فضلًا عن معالج إنفيديا GTX 1650.

يتوفر على أمازون بسرع 5,618 ريال.

يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3apr8Ez

سماعة TaoTronics Sound Liberty 79

تعتبر تاو ترونكس من الشركات الغنية عن التعريف عند الحديث عن ملحقات الأجهزة لاسيما الصوتية منها، وهنا تقدم لنا سماعة TaoTronics SoundLiberty 79 اللاسلكية مع تقنية تقليل الضجيج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية مقاومة المقاء، بجانب خاصية الشحن السريع.

تتوفر بخصم 15% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

متاحة بسعر 118 ريال من هنا: https://amzn.to/34oMZbi

سماعة SOUNDPEATS TrueWings اللاسلكية

تقدم سماعة SOUNDPEATS TrueWings الرياضية تقنيات مثل مقاومة الماء والشحن السريع وخاصة الستيريو، بجانب تقنية بلوتوث 5.0، والتحكم باللمس.

تتوفر بخصم 15% بقيمة 30 ريال مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

متاحة بسعة 169 ريال من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/3p8MpGI

ساعة Fitbit Fitness الذكية للأطفال

تتميز فيتبت بتقديمها معدات قابلة للارتداء على أعلى مستوى من الاحترافية، وما يميزها ليس المعدات نفسها كالشكل، بل بالتقنيات التي توفرها وتساعد على متابعة الحالة الصحية والبدنية بشكل دائم. ولم تكتف الشركة بتقديم منتجات الكبار، بل وفرت مجموعة للأطفال ضمن سلسلة Fitbit Fitness والتي تأتي مع شاشة رقمية والعديد من خصائص تتبع الصحة.

متاحة بخصم 35% بقيمة 116 ريال.

يمكن الحصول عليها بسعر 219 ريال من هنا:https://amzn.to/3p7FWf7

قرص تخزين SSD من كينغستون Kingston A2000 SA2000M8

تتميز كينغسون بكونها أحد أبرز الشركات في صناعة أقراص التخزين حول العالم، وتقدم لنا اليوم عبر أمازون السعودية عدة منتجات بتخفيضات رائعة أهمها قرص Kingston A2000 SA2000M8 من فئة SSD M.2 بسعة 250 جيجابايت.

متاح بخصم 39 ريال.

يتوفر بسعر 158 ريال عبر هذا الرابط: https://amzn.to/38izcnZ

لوحة مفاتيح MK540 من لوجيتك

تتميز لوحة MK540 بتصميم خفيف وأزرار مرنة، وهي تأتي من أبرز العلامات التجارية في تصنيع ملحقات الأجهزة المتمثلة في لوجيتك.

خصم 23% بقيمة 50 ريال مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

متوفرة بسعر 169 ريال عبر هذا الرابط:https://amzn.to/3pazRhM

فأرة لوجيتك 910-004878 M220

لم نستطع تقديم اقتراحات للوحة مفاتيح دون فأرة أو ماوس للمستخدمين، وحتى تصبح عملية الشراء متكاملة ربما عليكم الحصول على فأرة لوجيتك اللاسلكية 910-004878 M220 التي تتميز بمرونتها وصوتها المنخفض وإمكانية عملها عن بعد حتى 33 قدم.

متاحة بخصم 44% بقيمة 39 ريال مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

يمكن الحصول عليها بسعر 49 ريال فقط من هنا: https://amzn.to/3aoIMYT

شاحن CHOETECH اللاسلكي

يتوفر شاحن CHOETECH المناسب لشحن معظم هواتف سامسونج وآبل التي تدعم الشحن اللاسلكي مع تقنية Qi، ويتيح الشحن بقدرة 7.5 واط لهواتف آيفون وبقدرة 10 واط لهواتف جالكسي الرائدة.

خصم 31% مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون.

متاح بسعر 40 ريال سعودي من هنا: https://amzn.to/3apTQVH

طاولة التلفاز الأنيقة من BRV

خلال الأسابيع القليلة الماضية قدمنا العديد من الاقتراحات لأجهزة تلفاز متوفرة على أمازون، لكننا بعد كل هذه الاقتراحات وجدنا أنكم ربما تحتاجون إلى طاولة أنيقة لتزيين المكان. ونرى أن طاولة BRV تستحق الاقتناء، فهي تأتي من الخشب باللون الأبيض أو الأسود وبقياسات 103.6×51.5×47.3 سم.

تتوفر بخصم 48% بقيمة 187 ريال مع شحن مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

يمكن شرائها من هذا الرابط: https://amzn.to/37vYWOg

نكون هنا قد انتهينا من هذا المقال الأسبوع حول أبرز عروض و تخفيضات أمازون السعودية على الأجهزة وملحقاتها، ونتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة أكثر هذه المرة.

سنلتقيكم في مقالات قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله.