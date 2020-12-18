مكالمات واتساب الصوتية والفيديو متاحة الآن لبعض مستخدمي سطح المكتب والويب

في عملي وكما يفعل الكثيرون، استعن بنسخة واتساب لسطح المكتب أو الويب من أجل المراسلة وخاصةً عندما يكون الهاتف بعيد عني، وطبعًا هذا الشيء يُوفّر تجربة سلسلة من خلال التراسل عبر لوحة المفاتيح المادية والكبيرة، ومع ذلك، قرار العودة إلى الهاتف وارد في أي وقت، وتحديدًا عندما أتلقى أو أجري مكالمات صوتية أو مرئية.

الآن، يبدو أن هذه الأمور على وشك التغيّر، حيث أفاد بعض المستخدمين عن ظهور مكالمات الفيديو والصوت على نسخة واتساب في سطح المكتب والويب، والأزرار الخاصة بهذا الدعم متاحة بجانب زر البحث أعلى واجهة الدردشة، وكما هو ملاحظ في اللقطات أدناه، كلا الزرين يحملان علامة “البيتا”، أي تجريبي.

وفي الوقت نفسه، تظهر المكالمات الواردة في نافذة منفصلة أصغر، حيث يمكنك إما اختيار المكالمة أو رفضها، على أن تظهر واجهة مستخدم مماثلة مع بعض عناصر التحكم الأساسية للمكالمات الجارية كما هو موضح أدناه.

أخيرًا، وكما أشرنا، ما زال هذا الدعم محدود للغاية، ويبدو أن واتساب تتجه تدريجيًا لإطلاق هذا الدعم لجميع المستخدمين، مع إعطاء الأولوية لنسخة سطح المكتب على نسخة الويب.

المصدر.