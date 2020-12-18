متصفّح إيدج يدعم الآن مزامنة علامات التبويب والسجل بين أندرويد وويندوز 10

يُعدّ أمر المزامنة بين المتصفحات نقطة قوية للمتصفّح نفسه، ومنذ الأزل يدعم كروم عمليات مزامنة علامات التبويب عبر الأجهزة، ويبدو أن مايكروسوفت على وشك التقدّم خطوة لتوفير هذا الدعم، حيث حاليًا، بدأ متصفّح إيدج مزامنة علامات التبويب والمحفوظات بين أجهزة أندرويد وويندوز 10، وهذا الدعم ما زال في تجريبي، وتحديدًا مع إصدار 45.11.24.5118.

ومع ذلك، يبدو أن مايكروسوفت تختبر هذا الدعم لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، وعلى الرغم من ذلك، ستكون هذه الإضافة مُرحّب بها وبشدة، حيث ستُتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى السجل وعلامات التبويب بين أجهزة أندرويد المحمولة وأجهزة حاسوب ويندوز 10.

من ناحيته، لا توجد أي معلومات حول موعد إطلاق مايكروسوفت هذه الميزة لمزيد من المستخدمين في الإصدار التجريبي أو حتى للإصدار الرسمي العام، أخيرًا، من المعروف أن متصفّح إيدج يدعم مزامنة أنواع أخرى من البيانات، على رأسها، الإشارات المرجعية وكلمات المرور والمجموعة، ومع هذا الدعم المُنتظر ستكتمل المعادلة.

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