رسميًا لعبة DEEMO Reborn متوفّرة الآن على أندرويد و iOS

قبل نحو ثلاث أسابيع من الآن، أعلنت شركة Rayark International عن توفّر لعبتها المنتظرة DEEMO Reborn للتسجيل المُسبق سواء على أندرويد أو iOS، ولم نكن نعرف بالضبط التاريخ الذي سيتم فيه إطلاق اللعبة رسميًا على أندرويد، بينما عرض متجر آب ستور يوم 18 ديسمبر كتاريخ للإطلاق، ويبدو أن العنوان قد وصل في وقت أبكر مما رأيناه.

حيث رسميًا تم إتاحة لعبة الإيقاع DEEMOReborn على متجري جوجل بلاي وآب ستور بنسختها الكاملة والنهائية، وكما كان هو متوقع، ستُكلّفك اللعبة نحو 1.99$، بنفس الوقت هناك عمليات شراء داخلية.

وبالنظر إلى التقييمات، لحتى هذه اللحظة، حصدت اللعبة تقييمات إيجابية، وما يُميّزها عن الإصدار الأصلي DEEMO، هو أن النسخة الجديدة وفّرت معها رسومات ثلاثية الأبعاد، وأصبحت أكثر تفاعلًا، بالتالي، إذا كنت ترغب بالاستمتاع بلعبة إيقاعية عالية الجودة، فيمكنك الاستعانة بلعبة DEEMO Reborn وهي بنظرنا تستحق الشراء.

تحميل لعبة DEEMO Reborn على أندرويد | iOS