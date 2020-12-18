تويتر تختبر خاصية غرف الدردشة الصوتية

أتذكرون غرف الدردشة الصوتية التي كانت رائجة قبل عشرة أعوام؟ تويتر تختبر إعادتها عبر خاصية Spaces التي تتيح للمستخدمين إنشاء غرفة محادثة صوتية ويمكن للأصدقاء الانضمام إليها والدردشة صوتياً كأنهم في محادثة صوتية جماعية.

حالياً الاختبار متاح على عينة صغيرة فقط من المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء غرفة محادثة أو Spaces ويمكن لأي شخص الانضمام إليها لكن بموافقة منشئ الغرفة.

ويظهر تحت اسم مدير الغرفة كلمة Host المضيف ولديه كل الصلاحيات ويمكنه وضع قواعد الحوار، والبقية المتحدثون Speaker يمكنهم المشاركة بالرموز التعبيرية والصوت، كما يمكن الانضمام كمستمع فقط Listener بحيث لا يمكنك المشاركة في الحديث انما فقط الاستماع للحوارات، ولو أردت المشاركة يمكنك طلب ذلك.

وتختبر تويتر بعض المزايا ضمن الخدمة مثل ردود الفعل بالرموز التعبيرية ومشاركة تغريدات ضمن الغرفة وتحويل الصوت إلى كتابة لكنها فقط تدعم اللغة الإنكليزية ومازالت تجريبية.

بما أن الخدمة تجريبية فهي متاحة فقط عبر تطبيق تويتر وليست متاحة بعد عبر الويب، لكن بطبيعة الحال بعد اختبارها وثبات نجاح الفكرة وإقبال الناس عليها فإنه سيتم تعميمها على كافة المنصات ولجميع المستخدمين؟

المصدر:

Twitter