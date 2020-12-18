تطبيق Discord يدعم الآن ميزة مشاركة الشاشة على أندرويد و iOS

في الآونة الأخيرة، شهدت خدمة Discord زيادة في شعبيتها وتحديدًا مع انتشار وباء كوفيد 19، بحيث معها، يمكن لأي شخص الانضمام إلى مكالمات الفيديو والصوت، كذلك مشاركة التطبيقات والألعاب على الشاشة، وبخصوص الأخيرة، فهي كانت مقتصرة فقط على منصات سطح المكتب، أما الآن، فقد أصبحت متاحة لجموع مستخدمي أندرويد و iOS.

حيث بدءًا من اليوم، تُطلق Discord القدرة على أندرويد و iOS لمشاركة شاشتك مع الآخرين في مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية، ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيتعامل تطبيق Discord مع صوت النظام على الأنظمة الأساسية للهاتف، حيث لا يزال أندرويد يحظر تطبيقات الجهات الخارجية من تسجيل الصوت الداخلي، ومع ذلك، فإن بعض الأجهزة لديها واجهات برمجة تطبيقات خاصة لمشاركة صوت النظام الذي يمكن لـ Discord الاستفادة منه نظريًا.

أخيرًا، أشارت الشركة بأن ميزتها هذه مخصصة بالوقت الحالي للهواتف المحمولة فقط، على أن يتم إطلاقها لاحقًا على الأجهزة اللوحية دون تحديد موعد بذاته.

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