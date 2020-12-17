سامسونج تؤكد استمرار سلسلة جالكسي نوت وتقارير حول 4 هواتف قابلة للطي جديدة

سامسونج تؤكد قدوم سلسلة نوت العام المقبل وتقارير تتحدث عن تدعيم خط إنتاج هواتف الشركة القابلة للطي بأربعة هواتف جديدة

حسب تقرير جديد من ETNews ستقوم شركة سامسونج بإطلاق 4 هواتف قابلة للطي جديدة العام المقبل 2021؛ حيث سيأتي هاتفين تحت فئة Z Fold والأخرين تحت الفئة Z Flip.

ومن المتوقع أن يكون هاتفي الفولد تحت مسمى Z Fold 3 في تتابع للتسمية السابقة كما هو الحال الهاتفين الأخرين Z Flip 3 اللذان سيأتيان مع ميزات أكثر وتحسين على مستوى الأداء، مع كون الهواتف الأربعة ستدعم اتصال الجيل الخامس 5G؛ وحسب المصدر سيبدأ التصنيع الموسع في أغسطس القادم.

أما بالنسبة لسلسلة النوت فقد نفت سامسونج نيتها التخلي عنها بشكل رسمي في حديث مع موقع Yonhap News وصرحت بأنها في مرجلة التحضير لإطلاق النسخة الجديدة منها في العام المقبل.

وكانت الشائعات قد تحدثت نية الشركة الكورية إيقاف خط إنتاج النوت خلال الفترة الماضية؛ وشاب الأمر شيئًا من التأكيد بعد كشف التسريبات عن إرفاق الشركة العديد من المزايا المخصصة لسلسلة النوت في هاتف جالكسي S21 ودعم نسخة ألترا منه بقلم S Pen حيث سيأتي بشكل منفصل غير مرفق بالهاتف.

لكن لن يكون القلم بنفس مواصفات ذلك المرفق مع سلسلة جالكسي نوت حسب ما وضح التقرير؛ والذي أشار أيضًا أن سلسلة الفولد لن تدعم قلم “ستايلس”.

المصدر

Yonhap News

Reuters