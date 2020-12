تويتر تعيد إعادة التغريد للطريقة القديمة بدون خيار الاقتباس تلقائياً

أعادت تويتر عملية الريتويت إلى طريقتها التقليدية القديمة ولن تعرض عليه خياراً باقتباس التغريدة المراد إعادة تغريدها في تغريدة جديدة تنشرها بحسابك.

كانت الشركة قد أجرت تعديلاً في آلية عمل وخاصية زر إعادة التغريد بالتزامن مع بدء الانتخابات الأمريكية وذلك بهدف أن يقوم الناس باقتباس التغريدات المغلوطة والمضللة وتصحيحها بإضافة محتوى صحيح لها.

لكن تجربة تويتر أثبتت أن هذا ما لم يحدث عملياً، حيث أن معدل اقتباس التغريدات قد ارتفع، لكن 45% من الحالات كانت تحوي كلمة واحدة فقط و70% من الحالات كانت تحوي أقل من 25 حرف.

لكن بنفس الوقت انخفض معدل إعادة التغريد عند تطبيق آلية اقتباس التغريدة تلقائياً بنحو 20%.

الاختبار والتعديل الجديد الذي أجرته تويتر حينها أربك العديد من المستخدمين الذين اعتبروا أن الطريقة الجديدة باقتباس التغريدة تلقائياً أصبح الأسلوب الوحيد لإعادة التغريد، بالرغم من أن الطريقة القديمة المعتادة كانت مستمرة.

والآن انتهت تجربة تويتر وعاد كل شيء على وضعه المعتاد من خلال وظيفة إعادة التغريد، لكن تؤكد تويتر أنها ستواصل تركيزها على تشجيع نشر المحتوى المفيد والبنّاء، حيث أن خاصية تذكير المستخدمين بقراءة محتوى التغريدة قبل إعادة نشرها أثبتت فعالية وكانت ناجحة بمعنى نشر المحتوى المضلل.

The increase in Quote Tweets was also offset by an overall 20% decrease in sharing through both Retweets and Quote Tweets. Considering this, we'll no longer prompt Quote Tweets from the Retweet icon. For more details: https://t.co/Were7yWdOz (3/4)

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 16, 2020