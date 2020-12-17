تطبيق نتفليكس على أندرويد يأتي بوضع الصوت فقط

هذا العام، قدّمت نتفليكس “Netflix” الكثير من المميزات في تطبيقها على أندرويد أو iOS، على سبيل المثال، حصلت الخدمة على الدعم لتغيير سرعات التشغيل وميزة قفل الشاشة، ويبدو أننا بصدد تجربة المزيد، حيث الآن هناك ميزة حصرية لمستخدمي أندرويد فقط، وتتمثّل في دعم التطبيق لتشغيل الصوت فقط في الخلفية، مما يساعد ذلك في حفظ البيانات.

من جانبه، هذا الدعم متاح في الوقت الحالي لعدد محدود من مستخدمي تطبيق نتفليكس على أندرويد كونه من جهة الخادم، فإذا كنت أحد هؤلاء المحظوظين، فسوف ترى زر إيقاف تشغيل الفيديو الجديد أعلى واجهة البث، ويؤدي النقر فوقه إلى تشغيل وضع الصوت فقط، مما يترك لك شاشة فارغة تعرض جميع عناصر التحكم في التشغيل بما في ذلك عناصر التقديم للخلف والأمام وعنصر السرعة والمزيد من الخيارات.

ومن إعدادات تطبيق نتفليكس، هناك إعداد جديد للصوت فقط، وعند الضغط عليه سيتم فتح قائمة منبثقة تتيح لك اختيار الوقت الذي تريد فيه استخدام الوضع “قيد التشغيل دائمًا، التشغيل عن توصيل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخارجية أو إيقاف التشغيل دائمًا”.

أخيرًا، الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به الآن هو الانتقال إلى صفحة تطبيق نتفليكس من على متجر جوجل بلاي وتحميل أحدث إصدار إن وجد، غير ذلك، عليك الانتظار أيام أو أسابيع قليلة حتى يصل الدعم لك.

المصدر:

The Verge