تطبيق فيس بوك الجديد Collab متاح الآن لكافة مستخدمي iOS

في شهر مايو الماضي، أعلنت شركة فيس بوك عن تطبيقها الجديد Collab والذي كان أنذاك متاح كإصدار تجريبي عبر الدعوة فقط، واليوم، تُعلن الشركة عن إطلاق تطبيقها هذا ورسميًا لمستخدمي نظام تشغيل iOS، أما فيما يخص التعريف به، فهو يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية قصيرة من خلال الجمع بين ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو مستقلة.

بمعنى آخر، أن مهمة تطبيق فيس بوك الجديد تتمثّل في صناعة ريمكس ودمجهم في مقطع فيديو واحد، وبنفس الوقت، يتم نشر كل مقطع فيديو يتم إنشاؤه في خلاصة Collab العامة، بحيث يمكن للأشخاص مشاهدته وتشغيله إذا اختاروا ذلك.

وليس هذا قحسب، بل يمكنك أيضًا تسجيل جزء واحد، ثم مزجه مع جزأين آخرين من أشخاص آخرين تجدهما في موجز Collab، أو يمكنك فقط مزج مقاطع الفيديو الخاصة بأشخاص آخرين معًا، وإذا كنت تتسائل حول الترتيب، فإن التطبيق يتضمّن خاصية لمزامنة الأجزاء مع بعضها البعض قادرة على مزامنة وتشغيل مقاطع الفيديو في اللحظة المناسبة.

أخيرًا، يتضمن هذا التطبيق من فيس بوك خيار المشاركة المباشرة للعديد من الخدمات، على رأسها قصّة انستجرام وخدمة التيك توك، ولتحميل التطبيق، يمكنك الانتقال عبر الرابط الموجود في الأسفل، وهو مجاني وبالكامل، كما ولم تشير الشركة نيتها إطلاق تطبيقها هذا على أندرويد من عدمه.

تحميل تطبيق Collab لمستخدمي نظام تشغيل iOS.