مايكروسوفت تطلق مدير كلمات مرور يعمل على كافة المنصات

تعمل شركة مايكروسوفت على إطلاق تطبيق مدير كلمات مرور يقوم بمزامنة بيانات الدخول بين متصفحي إيدج وكروم وحتى الهواتف الذكية.

حالياً توفرت نسخة معاينة منه ضمن تطبيق Microsoft Authenticator لتوليد رموز Pin. ويمكن للتطبيق الإدخال التلقائي لكلمات المرور ضمن التطبيقات والمواقع وذلك على آيفون وأندرويد.

بواسطة حساب مايكروسوفت يمكنك مزامنة كلمات المرور من متصفح إيدج ومع أجهزة ومتصفحات أخرى في حال قمت بتسجيل الدخول بنفس الحساب، يمكنك حتى استخدام إضافة الملئ التلقائي للحقول الخاصة بمايكروسوفت من كروم بالتالي مزامنة كلمات المرور بين إيدج وكروم بسهولة.

بالرغم من توفر العديد من البدائل مثل LastPass و 1Password، ما زالت مايكروسوفت ترى أن هناك من يرغب باستخدام مدير كلمات مرور خاص بها، وبالطبع أنت بحاجة لتفعيل خاصية الملئ التلقائي من إعدادات أندرويد و آيفون للسماح للتطبيق بالوصول إلى حقول كلمات المرور وبيانات الحساب للإدخال نيابة عنك.

المصدر:

Microsoft