صور جوجل تُقدّم تأثيرات سينمائية وتحسينات في خاصية الذكريات

قبل نحو شهر من الآن، أعلنت جوجل بأن خدمتها الصور لن تكون مجانية تمامًا اعتبارًا من يونيو 2021، وذلك من خلال إنهاء الدعم للتخزين اللامحدود، وهنا البعض بل الغالبية أقرّ بأن هذه الخطوة ستجعل من الشركة تُكثّف جهودها في تقديم المزيد من المميزات لكي تكون خدمتها المذكورة على خط المنافسة.

وعلى الرغم من تميّز غالبية أدواتها، إلّا أن الشركة قد أعلنت اليوم عن مجموعة جديدة من مميزاتها والتي صراحةً تجعل خدمة صور جوجل خدمة خاصّة، حيث تم إضافة العديد من الفلاتر السينمائية المذهلة والقائمة بشكل كامل على التعلّم الآلي، على أن تكون مهمة هذه الفلاتر تحويل الصور الثابتة إلى رسومات متحركة قصيرة.

في السياق ذاته، أوضحت لنا جوجل ما هيّة هذه التأثيرات بالضبط وأشارت “نحن نستخدم التعلّم الآلي للتنبؤ بعمق الصورة وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد للمشهد، حتى لو كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات عن العمق من الكاميرا، ثم بعد ذلك، نقوم بتحريك كاميرا افتراضية للحصول على تأثير حركي سلس، تمامًا مثل الأفلام “.

كما وأشارت الشركة، بأن التأثيرات السينمائية في صور جوجل ستظهر الشهر القادم كاقتراحات في خاصية الذكريات، مع إمكانية حفظها بنقرة زر واحدة، وهذا يعني، عدم السماح للمستخدم باختيار صورة. على الأقل بالوقت الحالي.

فيما يتعلق بالتحسينات، فقد طالت قسم الذكريات في الجزء العلوي من التطبيق، مع عدم ذكر الشركة أي تفاصيل حول هذا الأمر، ومع ذلك، يمكننا توقع تحسين خوارزميات الكشف عن صور الأشخاص الأكثر أهمية، وقريبًا سترى ذكريات حول الأشياء المفضلة لديك مثل غروب الشمس والتنزه والأنشطة والمزيد، وذلك استنادًا للصور التي تُحمّلها.

أخيرًا، نظرًا إلى أن هذه الإضافات تأتي كجزء من جهة الخادم، فإن تحديث التطبيق لن يمنحك بالضرورة إمكانية تجربتها على الفور، ومع ذلك، من المُستحسن تحميل أحدث إصدار لتطبيق صور جوجل إن وُجِدَ لديك.

المصدر:

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