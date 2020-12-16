سيجيت تطلق أقراص تخزين جديدة لأجهزة إكس بوكس

أعلنت شركة سيجيت اليوم عن طرح أحدث إضافاتها من أقراص التخزين لعشاق الألعاب – Game Drive المخصّصة للعبة Halo: Master Chief Limited Edition، على أجهزة إكس بوكس بالتعاون مع 343 إندستريز،

وتشير الشركة إلى أن هذا الإصدار المحدود من أقراص التخزين يحتفي بشخصية Master Chief الأسطورية في سلسلة ألعاب الفيديو Halo، ويمتاز بعلبة ذات تصميم أنيق وفريد مستوحى من الشخصية Master Chief John-117.

وتضم علبة القرص أيضًا مجموعة متميّزة ومحدودة الإصدار من ملصقات شخصية Master Chief. ويتوفر قرص التخزين الجديد بسعتي 2 تيرابايت و5 تيرابايت، ليتيح للاعبين تثبيت المزيد من الألعاب ومحتوى الألعاب القابل للتنزيل عبر موازنة أعباء عمل اللعبة بين منصّة الألعاب ومحرّك الأقراص الخارجي من النوع HDD.

يتوافق قرص التخزين الجديد Game Drive تلقائيًا مع جميع أجهزة Xbox One ومنصات Xbox Series X وXbox Series S، ويتميز بسهولة تثبيته في أقل من دقيقتين عبر نظام تشغيل إكس بوكس. وزُوّد القرص بمنفذ USB 3.2 من الجيل الأول دون الحاجة إلى سلك طاقة منفصل لتشغيله، ما يتيح لعشاق الألعاب الاتحاد في مهمتهم من أيّ مكان.كما يستطيع المستخدمون الاستمتاع بالألعاب القديمة، وأرشفة ألعاب الجيل التالي على أقراص Game Drive.

السعر والتوافر

ستتوفر أقراص سيجيت Game Drive المخصّصة للعبة Halo: Master Chief Limited Edition على أجهزة إكس بوكس، ستتوفر بكميات محدودة بداية من الأسبوع المقبل، وبسعر 339 ريال سعودي/ درهم إماراتي لسعة 2 تيرابايت، و559 ريال سعودي/ درهم إماراتي لسعة 5 تيرابايت.

