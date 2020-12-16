جوجل توقف مكبر الصوت المنزلي الضخم Home Max

بعد مرور ثلاثة أعوام على إطلاقه، قررت شركة جوجل إيقاف بيع وتصنيع المزيد من وحدات مكبر الصوت المنزلي Home Max بحجمه الكبير وذلك للعديد من الأسباب.

تقول الشركة أنها ستواصل تقديم الدعم اللازم للمستخدمين الحاليين خلال المستقبل القريب بدون تحديد إطار زمني، لكنها تطمئنهم أنها مستمرة بدعم الجهاز وكذلك الإصدار الأساسي Google Home.

كانت جوجل قد أطلقت الجهاز في 2017 بسعر 399 دولار ويأتي بحجم كبير حيث يضم مضخمين بقياس 4.5 بوصة و سماعتين للصوت قادرتين على تشغيل الموسيقى بصوت عالي الجودة.

خلال السنوات الماضية ظهرت العديد من المنتجات المنافسة وبحجم أصغر بكثير، حتى منها Nest Audio الذي يعطي صوت عالي الجودة وبجسم أصغر حيث يأتي بمضخم 75 ملمتر وسماعات 19 ملمتر ونظام برمجي خاص للاستفادة من إمكانياته الفنية للحد الأقصى.

بالرغم من التخفيضات على سعر Home Max حتى وصلت إلى 179 دولار، لكنه مازال يساوي مرة ونصف سعر Nest Audio الذي لديه إمكانيات مشابهة أو ربما أفضل وبحجم أصغر وهو جهاز أحدث أطلقته أكتوبر الماضي.’

المصدر:

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