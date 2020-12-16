تويتر تحدد 31 مارس المقبل كنقطة النهاية في مسيرة تطبيق البث بيرسكوب

ظهرت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة عن نية تويتر قتل تطبيق بث الفيديو بيرسكوب الذي كان متاحًا ومتكاملًا مع المنصة الرئيسية لسنوات، لكن الآن الشركة تؤكد التقارير وتحدد تاريخ 31 مارس 2021 موعدًا نهائيًا لحياة تطبيق بث الفيديو.

وتعزو تويتر قرار إيقاف تطبيق بيرسكوب لتراجع عداد المستخدمين خلال الفترة الماضية، وبالتالي صعوبة توفير الدعم المعتاد مع قلة المستخدمين، الأمر الذي جعلها تتخذ القرار النهائي بإغلاقه.

كانت تويتر قد استحوذت على بيرسكوب في 2015 قبل ظهوره للمستخدمين من الأساس، وذلك لمنافسة تطبيق بث الفيديو ميركات الذي كان وقتها يستحوذ على اهتمام المستخدمين. إلا أن انتشار منصات الفيديو بالسنوات الماضية تسبب بتضييق الخناق على التطبيق لا سيما بوجود عمالقة مثل تويتش ويوتيوب في الميدان

كما أن مشاكل الحقوق وإغلاق حسابات البث تسبب بتراجع أعداد المستخدمين على التطبيق في طريقهم للحصول على بدائل مرنة تتيح لهم بحث المحتوى المفضل مثل مباريات كرة القدم.

ورغم أن التطبيق سيغلق في نهاية مارس 2021، إلا أن التحديث الأخير بدأ رحلة الإغلاق بالفعل مع منعه للمستخدمين من تسجيل الدخول في حال سبق وسجلوا خروجهم.

بينما قررت تويتر إغلاق التطبيق بشكل نهائي، ربما نشاهدها خلال الفترة القادمة بدمج معظم مزاياه مع منصتها الرئيسية، ليصبح بالإمكان الاستمتاع بخدمات البث المباشر من المنصة الرئيسية نفسها دون الحاجة للذهاب لتطبيق منفصل.

المصدر:

Periscope