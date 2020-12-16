تطبيق Signal الأمني يدعم الآن مكالمات الفيديو الجماعية المشفرة

في خطوة لها أبعادها الإيجابية، أعلن القائمون وراء تطبيق التراسل الأمني والغني عن التعريف Signal “سيجنال”، بأنه أصبح يدعم المكالمات الجماعية والمشفرة، وذلك بعد ازدياد الطلب على بدائل آمنة غير Zoom وآخرين.

ومن المعروف أن التطبيق كان يدعم ولسنوات مكالمات الصوت والفيديو، ولكن كان ينحصر ذلك في المحادثات الفردية، بالتالي، هذا الدعم الجديد والذي صراحةً مُنتظر لدى الجميع، خطوة مُرحّب بها وبشدة، ويمكن الوصول إلى زر الفيديو من أعلى كل محادثة، وكما عادهدنا مع الخدمة، أيضًا المكالمات الجماعية المرئية خاضعة لسياسة التشفير التام.

أخيرًا، هذا الدعم يقتصر بالوقت الحالي على خمسة مشاركين فقط، وهنا أشارت Signal بأنها بصدد العمل على السماح بالمزيد من الأشخاص قريبًا، على أن يكون التحديث متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS .

تحميل تحديث Signal : أندرويد | iOS

المصدر:

SignalBlog