إصدار فايرفوكس 84 على أندرويد يدعم عرض الشبكة لعلامات التبويب وأكثر

في وقت سابق من هذا العام، أتاحت موزيلا متصفّحها فايرفوكس المُعاد تطويره من الألف إلى الياء على متجر جوجل بلاي، وأعقب هذا الإطلاق مجموعة كبيرة من التحديثات، والتي من شأنها أعادت العديد من المميزات التي كانت موجودة في النسخة القديمة، واليوم، هناك جديد، وذلك عبر إصدار Firefox 84 والذي تم فيه أيضًا تحسينات في الأداء.

فيما يخص الإضافات التي وفّرها إصدار فايرفوكس 84 لمستخدميه، هناك خيار جديد لعرض علامات التبويب، وذلك بالاعتماد على تصميم “عرض الشبكة”، وعلى غرار الطريقة التي ينظم بها كروم وفايرفوكس القديم علامات التبويب، لا يزال عرض القائمة افتراضيًا، ولكن يمكنك تغييره بفتح صفحة علامات التبويب، ووالضغط على “إعدادات علامة التبويب” من القائمة.

كذلك، تم تحديث واجهة “التنزيلات” وإضافة خيار حذف الملفات دون مغادرة المتصفح، في غضون ذلك، بدأ Firefox 87 في العمل مع محرك تكوين WebRender على الأجهزة المزودة بوحدات معالجة رسومات Mali-G، مما أدى إلى تحسين الأداء بشكل كبير في تصفح الويب المعتاد، وفعليًا تم تمكين WebRender لمعظم الأجهزة المزودة بوحدات معالجة رسومات Adreno، لذلك بعد هذا الإصدار، يجب أن تكون التكنولوجيا متاحة للغالبية العظمى من هواتف وأجهزة أندرويد اللوحية.

أخيرًا، إصدار فايرفوكس 84 متاح بالفعل الآن على متجر جوجل بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك، انتظر أيام قليلة أخرى، وإذا كنت لا تُحب الانتظار، ببساطة، حمّله عبر التحميل الجانبي APK من هنا.

تحديث إصدار فايرفوكس 84 على أندرويد

المصدر:

موزيلا .