نوكيا تطلق لابتوب Purebook X14 بمعالجات الجيل العاشر من إنتل

أطلقت شركة نوكيا لابتوب جديد بمواصفات عالية وتصميم أنيق تحت اسم Purebook X14 حيث يستخدم معالج Core i5 من الجيل العاشر من إنتل مع شريحة رسوميات UHD620 مدمجة.

يأتي لابتوب نوكيا بجسم مصنوع من المعدن بخليطة تجمع ما بين قوة الماغنيزيوم وخفة الألومنيوم حيث يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام فقط.

كما يشير اسمه، فاللابتوب بشاشة 14 بوصة من نوع IPS LCD بالدقة الكاملة 1080*1920 بكسل بأعلاها كاميرا عالية الدقة بالأشعة تحت الحمراء تدعم خاصية التعرف على الوجه في ويندوز.

لوحة المفاتيح مضاءة من الخلف ويمكن تعديل إضاءتها. ومن الداخل هناك ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت من نوع NVMe SSD.

من حيث المنافذ هناك منفذي USB 3.1 ومنفذ USB 2.0 ومنفذ USB 3.1 Type-C بالإضافة إلى منفذ شبكة وسماعات وHDMI بالقياس الكامل وبالطبع منفذ الشحن.

وعلى ذكر الشحن ومع النظر لكل هذه المواصفات فإن بطاريته 46.7 واط/ ساعة تشغله 8 ساعات ويتم شحنها بشاحن 65 واط.

أخيراً لابتوب Purebook X14 متاح في الهند بدءاً من 18 ديسمبر بسعر يساوي تقريباً 815 دولار.

المصدر:

TechCrunch