ساعة HONOR Watch ES الذكية توفر العديد من مزايا تتبع الحالة الصحية

مع إطلاقها مؤخرًا ووصولها إلى السوق السعودي، توفر ساعة HONOR Watch ES من هونر العديد من المزايا للمستهلكين لتحقيق أهدافهم باعتماد نمط حياة مفعم بالنشاط والحركة من خلال تقنيات المراقبة الصحية المتقدمة.

تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بقياس 1.64 بوصة مع تصميم مميز، وتأتي بألوان مختلفة بجانب دعم أفضل تطبيقات وتقنيات تتبع اللياقة البدنية والصحة.

تقول الشركة حول ذلك: “يمكن اعتبار ساعة HONOR Watch ES بمثابة مدرب خاص افتراضي على معصمك للحفاظ على اللياقة البدنية حيث تقدم عددًا كبيرًا من مزايا إدارة الصحة واللياقة البدنية والتدريبات الافتراضية الرامية إلى مساعدة المستخدمين على الحركة والنشاط. وتم تجهيز الساعة الذكية الجديدة بشاشة AMOLED ملونة بمقاس 1.64 بوصة وعمر بطارية طويل يدوم لعشرة أيام بالإضافة إلى مزايا الحياة الذكية، لذا فهي الرفيق المثالي للياقة البدنية الذي يوفر تجربة مخصصة تناسب تطلعات المهنيين الشباب.”

مزايا عديدة تأتي مع HONOR Watch ES

تضيف ساعة هونر الجديدة خاصية مراقبة تشبع الأكسجين النبضي SpO2 التي تتيح للمستخدمين مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم وهو مؤشر مهم على مدى توصيل الأكسجين إلى أعضاء الجسم. ويمكن أن تساعد مراقبة SpO2 على تحديد كيفية مواكبة الجسم وتكيفه مع التمرينات الصعبة والأحمال الثقيلة أو المواقف القاسية. وتتراوح بالعادة مستويات الأكسجين الصحية في الدم بين 90٪ و100٪ لكن بحال وصلت إلى 89٪ أو أقل فقد تكون إشارة إلى ضرورة التوقف عن ممارسة الرياضة والحصول على الرعاية الطبية.

كما تجلب تقنية HUAWEI TruSeen 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب بدقة في الوقت الفعلي وطوال اليوم، بجانب تقنية HUAWEI TruRelax لقياس مستوى الإجهاد من خلال تحليل معدل ضربات القلب لتقديم ملاحظات حول مؤشر الإجهاد عند المستخدم.

وتحوي الساعة العديد من التمارين لتخفيف التوتر وتوجه المستخدم لمكافحة الإجهاد والحفاظ على صحته النفسية والبدنية.

التوفر

تتيح هونر ساعة HONOR Watch ES بثلاثة ألوان هي أسود نيزكي ووردي مرجاني وأبيض ثلجي لتناسب مختلف الشباب.