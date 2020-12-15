تيك توك تعرض تحذيراً قبل مشاهدة الفيديوهات المزعجة

أعلنت تيك توك عن حزمة من التحديثات الجديدة من أبرزها عرض تحذير قبل مقاطع الفيديو التي قد تكون مزعجة وغير ملائمة للبعض بدلاً من تشغيلها مباشرة وذلك لجعل القرار يعود للمستخدم.

وعلى غرار فيس بوك وانستجرام وتويتر، فإن تيك توك ستعرض تحذير كخطوة استباقية قبل تشغيل مقاطع الفيديو التي تعتبرها خوارزميتها أنها مزعجة، وتتيح شاشة التحذير الخيار للمستخدم بمواصلة المشاهدة أو تجاوز المقطع لمشاهدة آخر.

بالطبع المقاطع التي مضمونها مخالف لبنود الاستخدام ستحذفها تيك توك مباشرة، لكن هذا التحذير سيظهر على بعض المقاطع التي لا يكون المقصود منها أن تعرض محتوى مزعج، مثل المقاطع التعليمية والوثائقية، وبعض المشاهد من أفلام الرعب أو مشاهد صيد الحيوانات.

كذلك أعلنت عن إتاحة خاصية جديدة لفاقدي البصر بحيث تقوم بنطق النصوص المكتوبة في الفيديوهات ليتمكنوا من الاستمتاع بها وفهمها.

وأضافت الشركة معلومات حول لقاح فيروس كورونا في مركز الموارد التعليمية الخاص به، نعم بالرغم من أن تطبيقها ترفيهي، إلا أن مركز الموارد قد حصد ملياري مشاهدة خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر:

The Verge