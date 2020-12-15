آبل توضح تفاصيل استخدام بيانات الخصوصية على جميع تطبيقات iOS

مع إطلاق شركة آبل تحديث نظام الآيفون iOS 14.3 حدثت الشركة سياسية الخصوصية في متجر تطبيقاتها App Store عبر وسم التطبيقات بعلامة توضح طريقة استخدام بيانات المستخدم الملتقطة عبرها.

حيث كانت الشركة قد أعلنت عن خطتها إطلاق الميزة الجديدة تحت مسمى “وسم التغذية” للإفصاح عن الخصوصية في يونيو الماضي خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC؛ فيما قامت الشهر الماضي بالكشف عن ضرورة تقديم المطورين بيانات التعقب في تطبيقاتهم مع حلول الثامن من ديسمبر الجاري وإلا سيفقدوا القدرة على تحديث تطبيقاتهم.

وأوضحت الشركة أن علامة توضيح بيانات الخصوصية ستكون إلزامية لكل التطبيقات على منصات أنظمتها المختلفة؛ iPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS ويجب أن يتم تحديثها مع إيفاد المطورين أي تحديث جديد على التطبيقات؛ كما سيطبق الأمر ذاته على تطبيقات الشركة نفسها.

وفي حالة التطبيقات الأصلية من الشركة والتي لا تملك صفحة منتح على متجر App Store مثل تطبيق الرسائل مثلًا؛ فقد صرحت الشركة أن علامة الخصوصية التي تشمل المعلومات ستتوفر على الويب كما هو الحال مع جميع المنتجات والتطبيقات الأخرى التي ستعتمد معها الشركة نفس الآلية.

أما بالنسبة لعملية تصنيف البيانات التي ستتبعها الشركة في تطبيق استراتيجيتها الجديدة فسيكون هناك ثلاث مجموعات تنطوي تحتها البيانات التفصيلية؛ الأولى “بيانات تستخدم لتعقبك” والثانية “بيانات مرتبطة بك” والثالثة ” بيانات غير مرتبطة بك”.

كل مجموعة منها ستعبر عن مدى دقة وحساسية بيانات الخصوصية التي يتم جمعها عن المستخدم من التطبيقات المختلفة على متاجر آبل.

المصدر

The Verge