يوتيوب وعدد من خدمات جوجل تتوقف عن العمل

يبدو أن هناك مشاكل في خوادم شركة جوجل حول العالم في الوقت الحالي، حيث توقفت منصة يوتيوب عن العمل بجانب عدة خدمات أخرى في أرجاء العالم.

وثارت في الدقائق الأخيرة شكاوى العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعية وعلى رأسها تويتر تشتكي من توقف يوتيوب وخدمات أخرى لجوجل مثل البريد الإلكتروني والتقويم والمستندات وغيرها في العديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين.

لم يعرف سبب هذا التوقف حتى الآن كونه جاء مفاجئًا للمستخدمين حول العالم، لكن السبب الأبرز ربما يكون حول وجود ضغط على خوادم جوجل أدى لتوقف اليوتيوب وبعض الخدمات الأخرى.

لذلك علينا الانتظار قليلًا خلال الساعات القادمة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التوقف من الشركة نفسها.

تشمل قائمة خدمات جوجل المتوقفة في الوقت الحالي:

Gmail – YouTube – Calendar – Drive – Docs – Sheets – Slides – Sites – Groups – Hangouts – Chat – Meet – Vault – Currents – Forms – Cloud Search – Keep – Tasks – Voice