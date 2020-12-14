وصول تحديث iOS 14.3 مع ميزة التصوير ProRAW وحل مشكلة إشعارات الرسائل

أطلقت آبل أخر تحديثات نظام الآيفون عبر الإصدار iOS 14.3 الذي جاء مع الحل للعديد من المشكلات ودعم العديد من الميزات أيضًا؛ وعلى رأسها ميزة التصوير ProRAW المخصصة لنسختي آيفون 12 برو و12 برو ماكس.

كما شمل التحديث تحسينات على تطبيق آبل TV ودعم خدمة Fitness Plus “فيتنس بلس” واشتراكاتها بالإضافة لدعم سماعة الرأس الجديدة AirPods Max.

وبالنسبة لميزة التصوير ProRAW فمن المعلوم أن الآيفون يلتقط صورًا بصيغة RAW لكن دون دعم المزايا التي توفرها عملية التقاط الصورة عبر تطبيق الكاميرا الرئيسي من تحرير ومعالجة محوسبة تزيد من جمالية الصورة.

حيث تم تصميم ProRAW لمعالجة الصورة بشكلها النمطي والاستفادة من تركيبة التحرير أثناء عملية معالجة الصورة الأولية مع مرونة ما بعد المعالجة في صيغة RAW؛ حيث خصت الشركة آيفون 12 برو و12 برو ماكس فقط للاستفادة من هذه الميزة بعد الترقية لنسخة iOS 14.3.

على غرار التحسينات السابق ذكرها جلبت آبل مع التحديث حلًا لمشكلة عدم وصول إشعارات الرسائل الجديدة؛ حيث عاني مستخدمي الآيفون مع نسخة النظام السابقة من خلل في وصول الإشعارات سواء على مستوى الرسائل القصيرة SMS أو عبر iMessage.

فيما كان لسيري “Siri” نصيبًا في الإصدار الجديد من النظام بدعم التعرف على مئات الأصوات المتنوعة من الحيوانات والأدوات الموسيقية إلى المركبات، فيما تعمل الميزة على آيفون وآيباد وهوم بود.

وجاء مع iOS 14.3 تحسينات أخرى شملت تسهيل تخصيص تطبيقات الواجهة دون الحاجة لتطبيق الاختصارات، والقدرة على تصوير فيديو 25 إطار في الثانية بالإضافة لتحديث شريط البحث في Apple TV ودعم تطبيق الصحة بمجموعة جديدة من ميزات تعقب التمارين.

المصدر

The Verge