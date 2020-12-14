لعبة Cyberpunk 2077 متاحة الآن بتجربة مغايرة مع تقنيات تتبع الأشعة

أصبحت لعبة Cyberpunk 2077 متاحة الآن للعب بشكلها الجديد ودعمها تقنيات تتبع الأشعة بفضل معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX التي تجعلها أكثر حيوية وواقعية أكثر من أي وقت مضى وأي مكان أخر.

عملت إنفيديا مع استديو CD PROJEKT RED مطور اللعبة بكل جد لتقديم تجربة لعب مميزة مع جلب تقنيات تتبع الأشعة للعبة، من خلال تكامل DirectX 12 Ultimate مع قدرات معالجات رسومات GeForce RTX ونوى الذكاء الاصطناعي المدمجة معها Tensor. لتوفر بذلك تجربة واقعية إلى أبعد حدود.

واقع تفرضه انعكاسات الضوء الدقيقة

أبر ما توفره تقنيات تتبع الأشعة هو قدرتها على إظهار الإضاءة وانعكاساتها بدقة عالية، وما يجعل من الأمر مبهرًا عندما تكون اللعبة مليئة بالتصاميم والمباني والمعالم التي تتطلب دقة متناهية، فيضيف كل سطح وجسم مناسب هذه الانعكاسات الواقعية بدقة عالية، ما يجعل من تجربة اللعب النهاية مغايرة كليًا عن أي تجربة وهو الحال مع Cyberpunk 2077 بالضبط.

كما تعكس إضاءة السيارات وإنارة الشوارع في Cyberpunk 2077 جميع التفاصيل الواقعية بدقة، بينما تعكس الأنهار والمسطحات المائية التفاصيل المحيطة لتجعلها كصور حقيقية ملتقطة بكاميرا عالية الدقة وليس فقط رسومات حاسوبية، أما الزجاج بانعكاساته الشفافة فإنه يقدم صورة رائعة لا سيما عندما يكون على واجهات المباني، ولا يمكن اقتصار الأمر على تلك الصور لكنها بكل تأكيد نماذج تؤكد على التجربة المنتظرة للعبة على الحواسيب المحملة بـ GeForce RTX.

تتبع أشعة الضوء في صور مذهلة

تقدم Cyberpunk 2077 تجربة مغايرة في عرض التفاصيل، ليس لأن تصميم الرسومات بات أفضل فحسب، بل لأن تقنيات تتبع الأشعة تساعد في جعل الصور أكثر واقعية. فجميع التفاصيل ستبدو واضحة بدقة في وضح النهار أو في الليل. وهو ما يجعل أي جسم يظهر على الشاشة يحمل انعكاسًا من جميع المصادر المضيئة وليس انعكاسًا واحدًا، فظلال صندوق بالشارع ستظهر مع انعكاسات الضوء من أعمد الإنارة، ومن القمر أو الشمس، ومن أضواء السيارات في آنٍ واحد، لتصبح التجربة أشبه بواقع بكل تفاصيله.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فدقة ما تقدمه اللعبة يمتد ليظهر تفاصيل جميع الأجسام وظلالها وفقًا للونها وحجمها بالتفاصيل، فانعكاس ظل من جسم أحمر في ضوء الشمس على سبيل المثال يظهر على الأرض بلمسة حمراء في الواقع، وهذا ما تظهره اللعبة بالضبط، والأمر يمتد لجميع الأطياف الأخرى وطريقة رؤيتنا لها في حياتنا اليومية.

ظلال باهية

دعونا نقول ظلال باهية هذه المرة فقط، لأن التفاصيل التي تقدمها Cyberpunk 2077 مع تقنيات تتبع الأشعة بفضل معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX تبدو مذهلة، تعكس ظلال الانعكاسات الطبيعية من الشمس أو القمر تفاصيل دقيقة جدًا مغايرة لتلك التي تظهر بفضل الإنارة المصنعة، وهذا بطبيعة الحال ما نراه على أرض الواقع، فالتقاط صورة بوجود ضوء الشمس سيعطي تفاصيلًا أكثر دقة بكثير عند أخذها تحت إنارة.

فانعكاسات أوارق الأشجار على سبيل المثال تبدو حقيقية لأبعد حدود مع تلك الحدود المضيئة على أطراف الشجر منحني الأوراق لأنه الأطراف تحجب الانعكاس عن الوسط، وربما الصورة التي نرفقها تمنحكم نظرة أفضل.

تتبع الأشعة في الأماكن المغلقة

هل سبق وشاهدت أحد أفلام الحركة والمطاردات؟ ربما تجربة Cyberpunk 2077 ستجعلك تعيش هذه التجربة بنفسك كأنك أنت من يقود المشهد. فبين انعكاسات وظلال إنارة السيارات أو الدخان المتصاعد في المكان أو حتى النيران المندلعة في بعض الأحيان، ستكون صورة حقيقية أمام عينيك كأنها جزء من فيلم سينمائي بفضل تقنيات تتبع الأشعة.

تجربة معالجات إنفيديا GeForce RTX تختلف عن أي مكان

تزامن إطلاق Cyberpunk 2077 على أجهزة الحاسوب مع منصات الألعاب الجديدة، لكن الواقع يقول بأن تجربة اللعب عبر أحد الأجهزة المحملة بمعالجات تتبع الأشعة من إنفيديا لا يمكن مقارنتها مع أي مكان أخر.

تتيح تقنية DLSS من إنفيديا التحكم في مستوى الأداء ودقة العرض لتوفير السرعة الأنسب للمستخدمين، وهو مالا يتوفر على أي منصة، لأن هذه التقنية تساعد في رفع مستوى أداء اللعب إلى أكثر من 60% عند تواجد العتاد المناسب.

هل ترغب بتجربة اللعبة الغامرة مع تقنيات تتبع الاشعة ؟ يمكن الحصول على تجربة مذهلة مع معالجات GeForce RTX

قبل الحديث عن معالج الرسومات الأنسب، دعونا نذكركم بأن أقل معالجات تتبع الأشعة قوة من إنفيديا هو GeForce RTX 2060 الذي صدر العام الماضي، وبالتالي يلزم أي مستخدم هذا المعالج على الأقل لتجربة اللعبة ومعه سيتمتع بتجربة مميزة بدقة 1920×1080.

لكن في حال الرغبة بخوض أفضل تجربة فإن معالج رسومات RTX 3090 الذي صدر هذا العام، هو الأقوى من حيث الإمكانيات يليه RTX 3080 لكنها يوفران قدرات هائلة مناسبة لأولئك الذين يرغبون بتجربة دقة 4K أو أعلى وليس كما هو الحال على معظم الحواسيب.

ولعل خيارنا لمعالج الرسومات الأفضل لتجربة Cyberpunk 2077 بحيث يقدم أقوى أداء للاستفادة من اللعبة؛ يتمثل بين RTX 3070 و RTX 2080 Ti. كونهما يقدمان تجربة غامرة لمعظم الأجهزة وبدقة وسرعة عاليتين. ويمكن للمهتمين الحصول على جهاز يحمل أحد هذه المعالجات من هذا الموقع.

وتأكد قبل بدء تجربة اللعب تنزيل حزمة Game Ready Driver للحصول على أفضل أداء من هنا.

فيديو تشويقي للعبة Cyberpunk 2077 بدقة 4K: