سيسكو تعلن عن ثلاثة أجهزة Webex جديدة لتمكين العودة الآمنة إلى المكتب

وسعت شركة سيسكو سلسلة منتجات منصتها للتعاون Webex عبر الإعلان عن ثلاثة أجهزة تعاونية جديدة كليًا والتي صممت لدعم العاملين عن بُعد وتمكين العودة الآمنة إلى المكتب. والأجهزة الثلاثة الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة أجهزة Webex الذكية هي: Webex Desk Camera و Webex Desk Hub و Webex Desk.

هذا وقد أصبح من الواضح أن مستقبل العمل ومكان العمل الذكي سيشمل مزيج من التفاعلات في المكتب وعن بُعد، والذي يُعرف باسم بيئة العمل الهجينة. ومن المهم مع تبلور بيئة العمل الهجينة أن تتوفر تجارب رقمية ذكية وسلسة سواء في المنزل أو المكتب وما بينهما. وتوفر الأجهزة الجديدة التي أعلنت عنها سيسكو إضافةً إلى بقية مجموعة منتجاتها الذكية هذه التجارب المتميزة.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “بدأ عملائنا بمشاركة رغبتهم المعنية بإعادة تصور أماكن العمل، والجميع بات يتجه نحو نهج العمل الهجين. وعليه قمنا في سيسكو بتطوير منتجات جديدة: Webex Desk Camera و Webex Desk Hub ليتم استخدامهم في كل من البيت والمكتب، بالإضافة إلى Webex Desk Hub الأول من نوعه والذي يمكن من التمتع بتجارب عمل مخصصة ضمن المساحات المشتركة”

Webex Desk Camera:

معززة بالمزايا الذكية التي تعرفونها في مجموعة أجهزة الفيديو لدينا مثل: التعرف على الوجه ومقاييس الإشغال، وتعد كاميرا Webex Desk Camera مثالية للمنزل أو المكتب. ومع ميزة هي الأولى في القطاع ولا تتوفر بأي كاميرا USB أخرى، يمكنكم الآن كتم صوت الميكروفون وإعادته بإيماءة بسيطة دون لمس الحاسوب. وبدعم من منصة Webex كبقية الأجهزة في مجموعتنا، يستطيع فريق تقنية المعلومات إدارة Webex على نطاق واسع كي لا يفوتكم أي تحديث وليكون الدعم متوفر على الدوام. مما يعني أنه حتى في مكان العمل المتطور باستمرار، سيتمكن فريق تقنية المعلومات من تلبية احتياجات القوى العاملة أينما كانوا.

Webex Desk Hub:

بدأت العديد من المؤسسات بإعادة التفكير في مساحات مكاتبها وإعادة تكوينها، وقد تعني العودة إلى المكتب مساحة أقل للمكاتب والمزيد من المكاتب التي يستخدمها موظفون متعددون في أوقات مختلفة. ومع Webex Desk Hub الجديد سيصبح تحويل أي مكتب متاح لمساحتكم الشخصية أسهل بكثير. وهذه الفئة الجديدة من الأجهزة قادرة على دعم اجتماعات الفيديو والمكالمات الهاتفية بجودة مذهلة، كما تتيح أيضاً إقران وشحن وتوصيل جميع الأجهزة التي تعتمدون عليها في الإنتاجية والتعاون مثل الكاميرا وسماعة الرأس والشاشة والحاسوب المحمول والجوال. وهي معززة بالذكاء لتوفير تجربة متناغمة تمكنكم من إنجاز مهامكم بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لكم Webex Desk Hub حجز مكتب باستخدام الحاسوب المحمول أو شارتِكم أو الهاتف المحمول للتحقق من هويتكم. وهذا الجهاز ليس جهاز عادي لتشارك مساحة المكاتب بأوقات مختلفة؛ وإنما تم تصميم Webex Desk Hub ليمنح المستخدمين طريقة جديدة للعمل.

وهو سهل الاستخدام والإدارة أيضاً، فيجمع Webex Desk Hub البيانات البيئية والإشغال وحالة استخدام المكتب في الوقت الفعلي للمساعدة في إدارة مساحة المكتب الجديدة. ويمكن استخدامه لعرض اللافتات الرقمية التي تعرض إشعارات لتمكين إعادته الآمنة.

Webex Desk:

تمامًا مثل جهاز Webex Desk Pro، يتيح لكم Webex Desk تعزيز التفاعل مع جمهوركم باستخدام الشرائح أو مقاطع الفيديو كخلفية لكم أثناء تقديمكم لعروضكم، وهي ميزة تدعى “مقدم العروض الغنية”. وتحول هذه التقنية تجربتكم من خلال تمكينكم من الاتصال في الاجتماعات والمشاركة في الإنشاء والحفاظ على الإنتاجية سواء كنتم في المنزل أو المكتب. وتمتلك سعر تنافسي كونها جهاز واحد بميزات ذكية وغنية مثل إلغاء الضجيج والخلفيات الافتراضية وخاصية التعرف على الوجه. ويمكن استخدامه كشاشة رئيسية والاتصال بأي خدمة اجتماعات. ومن السهل جداً تغيير إعداداته بفضل الكاميرا والميكروفون ومكبرات الصوت عالية الجودة، دون الحاجة إلى فريق تقنية المعلومات أو المعرفة التقنية المسبقة. ويصبح جاهز للعمل في غضون دقائق.