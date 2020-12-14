ريديت تستحوذ على Dubsmash للفيديوهات القصيرة

أثار قطاع الترفيه عبر مقاطع الفيديو القصيرة شهيرة كل الشركات التي أصبحت تقلد تيك توك، فرأينا العديد من الخدمات الحالية مثل انستجرام تنسخ منها الأفكار، والبعض يستحوذ على تطبيقات جاهزة لتدخل هذا السوق كما فعلت ريديت.

حيث أعلنت الشركة عن استحواذها على تطبيق Dubsmash لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بدون الكشف عن قيمة الصفقة. وكان التطبيق قد تأسس عام 2015 وحقق نمواً تدريجياً حتى وصلت عدد مشاهداته الشهرية أكثر من مليار مشاهدة.

بالطبع لا يرقى Dubsmash إلى منافسة تيك توك التي تحقق 36 مليار مشاهدة في الولايات المتحدة وحدها، لكنه تطبيق واعد ويحتاج إلى المزيد من الجهد لإقناع مستخدميه الحاليين بإنشاء ونشر المحتوى حيث أن نحو 70% من المستخدمين لا ينشرون أي شيء.

سيستمر تطبيق Dubsmash يعمل كالمعتاد ويتوفر على أندرويد وآيفون، لكن تخطط ريديت إضافة بعض خصائص التطبيق في تطبيقها الرسمي ما يوحي بإمكانية إضافة قصص الفيديو إلى ريديت.

وكان كل من فيس بوك و سناب شات قد أبدوا رغبتهم بالاستحواذ على Dubsmash في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الفائز الأخير بالصفقة كانت ريديت.

يذكر أن ريديت لديها 52 مليون مستخدم نشط يومياً وحققت نمواً كبيراً بنحو 44% خلال العام الماضي، وسيكون إضافة محتوى الفيديو الترفيهي طريقة جديدة لرفع هذا المعدل وحتى زيادة التفاعل على المنصة.

المصدر:

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