جوجل تختبر الوضع الليلي لموقعها الرسمي على الويب

بعد أن أصبحت فيس بوك تدعم الوضع الليلي رسمياً في موقعها على الويب منذ بضعة أشهر، يبدو أن جوجل ستتبعها في موقعها الرسمي أيضاً حيث ظهرت بالتصميم الجديد أثناء إجراء عمليات بحث معتادة.

نشر أحد المستخدمين في ريديت لقطة شاشة تظهر صفحة نتائج البحث في جوجل بالوضع الليلي عبر متصفح كروم على الويب وبدون استخدام أية إضافات.

لم يدم الأمر طويلاً حيث أن عملية البحث التالية عادت بعرض الصفحة باللون الأبيض المعتاد. وهذا يؤكد أن الشركة قد تختبر الخاصية خارجياً على عينة صغيرة من مستخدميها.

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعتمد جوجل الوضع الليلي رسمياً لصفحة نتائج البحث في موقعها خاصة أن هذه من أكثر الصفحات زيارة على الإطلاق.

المصدر:

Reddit