جديد تطبيقات أندرويد PhotoRoom لإزالة الخلفية وإنشاء صور احترافية

كان هناك زمن نعتمد فيه برنامج أو اثنين من أجل القدرة على تفريغ صورة ما وبشكل احترافي، وطبعًا الغالبية كانوا يتوجّهون إلى العملاق الفوتوشوب، ولكن مع تطوّر الهواتف المحمولة وفتح الأفق أمام المطورين، ظهرت الكثيير من التطبيقات التي تُنفّذ هذه العملية وبكل سلاسة، على سبيل المثال، هناك تطبيق remove.bg ، وجديدها تطبيق PhotoRoom .

فيما يخص التطبيق، فهو متوفّر حاليًا لحملة أندرويد فقط، ويمكننا تعريفه بأنه عبارة عن محرر صور مثير للاهتمام يمكنه إزالة الخلفيات من صورك بحيث يمكنك بسهولة إنشاء صور جديدة من العناصر المعزولة من هذه الصور، كذلك استخدام تلك الصورة المعزولة في أي من مشاريع الصور الأخرى الخاصة بك، وكل ذلك بنقرة واحدة.

وما يُميّز التطبيق حقًا، أنه يقوم بتحرير أو استخلاص المحتوى من الصورة وليس تحرير وحدات البكسل، ويفهمني في ذلك المصممين، كذلك يأتي التطبيق بأدوات طمس الخلفية أو محوها أو حتى إزالة تشبعها للحصول على دفعة لونية، أخيرًا، يتوفّر تطبيق PhotoRoom للتحميل مجّانًا، مع دعمه لعناصر شراء اختيارية.

تحميل تطبيق PhotoRoom على أندرويد