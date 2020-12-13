FaceToon تطبيق جديد لتحويل صورك إلى رسومات كرتونية ثلاثية الأبعاد

في الآونة الأخيرة، ظهرت لنا مجموعة محدودة من تطبيقات تحرير الصور، ولكن ليست كتلك المحررات التقليدية، بل بالضبط محررات تعتمد خوارزميات ذكية في تحويل صورك إلى شيء آخر، على سبيل المثال، التحويل إلى رسومات أو لوحات فنية.

FaceToon أحدث هذه التطبيقات والمتوفّرة في الوقت الحالي لحملة أندرويد، على أن تكون مهمته الرئيسية تحويل صورك الشخصية إلى رسومات متحركة، وذلك بالاعتماد على خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

والأهم من ذلك، أن التطبيق يُقدّم لك رسومات ثلاثية الأبعاد بدلًا من ثنائية الأبعاد، وتكون المعالجة على الفور، لذا، إذا كنت ترغب في رؤية الشكل الذي ستبدو عليه أنت وأصدقاؤك باستخدام فلتر رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد فوق صورك، فإن هذا التطبيق يوفر ذلك بالضبط.

أخيرًا، FaceToon متاح حاليًا كإصدار وصول مبكر وهو مستقر لدرجة كبيرة، على أن يكون متوفّر للتحميل مجّانًا، ولاستخدامه، يجب أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق FaceToon على أندرويد