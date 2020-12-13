تسريبات جديدة تكشف عن ذواكر سلسلة جالكسي S21 والألوان الجديدة

بعد جملة التسريبات الأخيرة حول سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S21 القادمة، جاء الفيديو التشويقي من الشركة يكشف عن تصميم الهاتف موضحًا معالمه الخارجية؛ إلا أن أيًا من التسريبات السابقة أشار إلى سعة الذواكر والألوان التي سيتوفر فيها الهاتف وهو ما سنتحدث عنه اليوم.

جديد التسريبات جاء من WinFuture بالحديث عن تفاصيل سعة الذاكرة في جالكسي S21 وألوان نسخ الهواتف بالاعتماد على تفاصيل وصلت لبعض متاجر بيع التجزئة في ألمانيا.

حيث ستكون خيارات الذاكرة في أصغر هواتف السلسلة “S21” بسعة 128 و 256 جيجابايت وسيتوفر بأربعة ألوان هي الزهري والبنفسجي والأبيض والرمادي.

في نسحة S21 بلس ستكون سعة الذاكرة مماثلة للنسخة العادية مع توفره في ثلاثة ألوان فقط وهي الفضي والأسود والبنفسجي.

أما النسخة الأكبر حجمًا وأعلى في المواصفات S21 ألترا ستأتي بثلاث خيارات في سعة الذاكرة الداخلية 128/256/512 جيجابايت مع خيارين في الألوان فقط؛ الأسود والفضي.

وفي تأكيد للشائعات السابقة أشارت التسريبات أيضًا إلى دعم نسخة ألترا قلم S Pen اختياري غير مرفق مع الهاتف كما في سلسلة النوت إلا أنه سيملك حافظة خاصة متوافقة مع الهاتف.

مازال موعد الكشف الرسمي عن سلسلة S21 غير محدد بعد إلا أن الترجيحات تدور حول 14 يناير المقبل 2021؛ فيما سيكون الطرح في السوق في وقت لاحق من فبراير أو مارس.

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المصدر

gsmarena