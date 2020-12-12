متجر التطبيقات Cydia يقاضي آبل لاحتكارها تنزيل التطبيقات من متجرها الرسمي

دعوى قضائية جديدة تواجهها شركة آبل، هذه المرة من متجر التطبيقات الشهير Cydia التي تتهم آبل بالاحتكار وإجبار المستخدمين على تنزيل التطبيقات من متجر الشركة ما أخرج باقي المتاجر من المنافسة.

تقول Cydia أن آبل أكرهت المستخدمين على استعمال متجرها الرسمي وجعلته شيئاً فشيئاً أقرب لهم. وتسعى الشركة المطورة لمتجر Cydia إلى الحصول على تعويضات مالية، بالإضافة إلى فتح سوق تنزيل وتوزيع تطبيقات iOS وكذلك المدفوعات من خلال التطبيقات عبر أي متجر أو وسيلة أخرى يرغبها المطورين.

من المعروف أن متجر Cydia قد تأسس عام 2007 بواسطة المطور Jay Freeman وذلك قبل أن تؤسس آبل متجرها الرسمي، وكان الوجهة الرئيسية لمستخدمي هواتف آيفون الراغبين بتنزيل التطبيقات أو التعديلات والإضافات إلى واجهات iOS خاصة بعد كسر حمايته عبر عملية الجيلبريك.

لاحقاً جعلت آبل عملية كسر حماية نظامها أصعب، وتزامن ذلك مع إطلاق متجر تطبيقاتها الرسمي في العام التالي، ما جعل المطورين لا يرغبون بوضع تطبيقاتهم في Cydia.

يذكر أن آبل تواجه دائماً قضايا تخص الاحتكار، كان آخرها في اغسطس الماضي من قبل Epic Games مطورة لعبة Fortnite التي عاقبتها لأنها أصبحت تتقاضى المدفوعات من المستخدمين خارج المتجر وحذفتها منه.

المصدر:

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