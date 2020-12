تويتر تستحوذ على تطبيق مشاركة الشاشة ومحادثات الفيديو “Squad”

أعلنت شركة تويتر أمس الجمعة عن استحواذها الرسمي على تطبيق مشاركة شاشة الهاتف الذكي والمكالمات بين الأصدقاء تطبيق “Squad”.

حيث من المتوقع أن يساعد التطبيق الجديد في تدعيم خطة الشبكة الاجتماعية الرامية إلى زيادة التفاعل والتعبير عن النفس والانضمام إلى المحادثات الجماعية على المنصة، مع الحفاظ على شبكة تواصل اجتماعي صحية.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي قال نائب رئيس قسم المنتجات في توتير Ilya Brown تعقيبًا على الصفقة ” قد جلب فريق Squad تفهمًا عميقًا لكيفة تفاعل الناس عبر المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو؛ مما سيسرع عملنا لتقديم أدوات جديدة وإبداعية للانضمام للمحادثات على خدمتنا”

They’ll join our product, design, and eng teams and help accelerate our work to bring people new and creative tools to start and join conversations on the service. Welcome to our squad, team!

