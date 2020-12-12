تويتر تستحوذ على تطبيق مشاركة الشاشة ومحادثات الفيديو “Squad”

أعلنت شركة تويتر أمس الجمعة عن استحواذها الرسمي على تطبيق مشاركة شاشة الهاتف الذكي والمكالمات بين الأصدقاء تطبيق “Squad”.

حيث من المتوقع أن يساعد التطبيق الجديد في تدعيم خطة الشبكة الاجتماعية الرامية إلى زيادة التفاعل والتعبير عن النفس والانضمام إلى المحادثات الجماعية على المنصة، مع الحفاظ على شبكة تواصل اجتماعي صحية.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي قال نائب رئيس قسم المنتجات في توتير Ilya Brown تعقيبًا على الصفقة ” قد جلب فريق Squad تفهمًا عميقًا لكيفة تفاعل الناس عبر المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو؛ مما سيسرع عملنا لتقديم أدوات جديدة وإبداعية للانضمام للمحادثات على خدمتنا”

They’ll join our product, design, and eng teams and help accelerate our work to bring people new and creative tools to start and join conversations on the service. Welcome to our squad, team! — Ilya Brown (@ilyabr0wn) December 11, 2020

وتعمل تويتر منذ فترة ليست بالقصيرة على تدعيم شبكتها الاجتماعية بالمزيد من الميزات والأداوت للخروج بالمستخدمين من التعبير عن أرائهم عبر التغريدة التقليدية فقط؛ حيث قامت مؤخرًا بإطلاق ميزة Fleets التي تعد نسختها الخاصة من ميزة القصة المنتشرة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم؛ بالإضافة لإعلانها عن خدمة Clubhouse المشابهة لخدمة الاجتماعات على فيس بوك “Rooms”.

وبالتالي مع احتدام المنافسة بينها وباقي الشبكات الاجتماعية أصبح أمر تدعيمها منصتها الاجتماعية بالوسائل والأدوات الجديدة التي تساعد في جذب وزيادة عدد المستخدمين أمرًا محتومًا حتى وإن خرج الأمر عن البنية التقليدية التي طالما عرفت بها المنصة وقت إطلاقها.

وبالرجوع لصفقة الاستحواذ على Squad فإن التطبيق سيتم إيقافة عن العمل اليوم 12 ديسمبر وتم إبلاغ مستخدميه الحاليين عبر إشعارات بالإضافة لرسالة تم نشرها على الصفحة الرئيسة لموقع التطبيق.

المصدر

TheVerge