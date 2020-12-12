آبل وجوجل تُمهل المطوريين أسبوعين لإزالة شيفرة X-Mode من تطبيقاتهم

حسب وول ستريت جورنال قامت شركتا آبل وجوجل بإمهال المطورين مدة تمتد لأسبوعين لإزالة شيفرة تتبع بيانات موقع المستخدمين “X-Mode” من تطبيقاتهم وإلا سيتم حذفها من متجري App Store وجوجل بلاي.

حيث تعود شيفرة أو كود تتبع الموقع لشركة X-Mode Social التي تعمل ببيع بيانات الموقع للمطورين بناءً على إعطائهم كود يتم وضعه في تطبيقاتهم على شاكلة حزمة SDK تقوم بتعقب موقع المستخدم ومن ثم ترسل البيانات الملتقطة إلى الشركة التي تعيد بيعها للمطورين.

في المقابل تقوم X-Mode بالدفع للمطورين بناءً على عدد مستخدمي التطبيق؛ ووفقًا للتقرير فإن تقنية التعقب من الشركة تُستخدم اليوم في أكثر من 400 تطبيق ومن بينما تطبيقات مصممة خصيصًا للمستخدمين المسلمين كتطبيقات مواقيت الصلاة.

وقامت شركة آبل بإمهال المطورين مدة أسبوعين لإزلة حزمة التعقب من تطبيقات المطورين على App Store بينما أمهلتم جوجل مدة أسبوع مع إمكانية التمديد لزيادة المهلة إلى 30 يومًا.

ووفقًا لتقرير منفصل من موقع Motherboard يبدو أن أمر منع شيفرة X-Mode يرجع لبيع الشركة بيانات موقع المستخدمين لجهات مختلفة من ضمنها الجيش الأمريكي؛ في ظل أن العدد الكبير من التطبيقات المطعمة بالشيفرة تعود لتطبيقات مخصصة للمسلمين.

ويجب التنويه أن مثل هذه الحالات في حظر عمليات تعقب موقع المستخدم لا تعني حمايته من تتبع بياناته في جميع التطبيقات وخصوصًا تلك التي تطلب بيانات الموقع لعملها مثل تطبيقات المواعدة لكنها تعمل بطلب إذن مسبق صريح للوصول لهذه البيانات.

المصدر

The Verge