Health Studies جديد تطبيقات جوجل لجمع البيانات من أجل الأبحاث الطبية

بالأمس كان لنا موعد مع تطبيق جديد من جوجل حمل اسم Look to Speak ، وقد تم تطويره خصيصًا للمستخدمين الغير قادرين عن التعبير عن أنفسهم بصوتهم، وذلك من خلال التحدّث بواسطة العين وبالاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي، اليوم هناك تطبيق آخر وجديد من جوجل حمل اسم Health Studies ويهدف إلى جمع البيانات من أجل الأبحاث الطبية.

وهنا، سيُتيح تطبيق جوجل الجديد للمستخدمين التسجيل والمشاركة في الدراسات البحثية لتعزيز المعرفة الطبية، وأولى مشاريع التطبيق يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، على رأسها الأنفلونزا وفيروس كوفيد 19.

آلية استخدام تطبيق Health Studies

فيما يخص إمكانية الاستخدام، سيطلب تطبيق Health Studies من المستخدمين إكمال مهام مثل الاستبيانات البسيطة والاستطلاعات الأسبوعية التي تطرح أسئلة صحية محددة، مع عدم خروج أي بيانات شخصية من جهازك.

وفي هذا السياق، أشارت جوجل بأنها عقدت شراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بوسطن للأطفال لإجراء الدراسة الأولى، والتي تم تصميمها لمساعدة العلماء ومسؤولي الصحة العامة على اكتساب فهم أفضل لأمراض الجهاز التنفسي، ومن المتوقع أن تستمر الدراسة ستة أشهر وسوف تستغرق حوالي دقيقة واحدة في الأسبوع للمشاركين الذين يوافقون على الإجابة على الاستبيان الأسبوعي.

أخيرًا، يُعدّ هذا التطبيق رد جوجل على تطبيق Research من آبل المُعلن عنه العام الماضي، وكلا التطبيقين سيكونان رائعان للصالح العام، فإذا كنت مستعدًا للمساهمة في فهم أفضل للصحة العامة، فيمكنك تحميل تطبيق Health Studies عبر صفحته من على متجر بلاي إذا كنت تستخدم أندرويد، ولا يوجد أي تفاصيل حول نية جوجل إطلاقه على النظام الآخر iOS.

تحميل تطبيق Health Studies لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

المصدر:

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