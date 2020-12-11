شريط بحث تطبيق جوجل درايف يُقدّم الآن اقتراحات ذكية

من المعروف قدرات خدمة جوجل درايف “Google Drive” وتطبيقاتها في العمليات التعاونية، فقد ساعد ذلك الشركات بشكل خاص على التنقل في ترتيبات العمل من المنزل طوال العام الحالي، ومع تزايد عدد الملفات في السحابة، يحتاج المرء إلى واجهة بحث غنية للعثور على الملف الصحيح بسرعة.

تماشياً مع ذلك، أعلنت جوجل الآن عن إضافة اقتراحات ذكية في تطبيقها درايف على أندرويد و iOS لجعل وظيفة البحث أكثر فائدة، بالتالي، كذلك، سيكون شريط بحث تطبيق درايف على الهواتف المحمولة كنظيره على سطح المكتب، وأكثر تحديدًا في مزامنة وإظهار عمليات البحث السابقة.

بالتالي، يجب أن تكون هذه الإضافة مفيدة في حال كنت تفتح ملفًا بشكل متكرر أو تبحث عن كلمة رئيسية معينة على جميع أجهزتك المتزامنة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم التطبيق الآن اقتراحات أكثر ذكاءً أثناء الكتابة في شريط البحث، والتي يمكن أن تشمل الأشخاص وعمليات البحث السابقة والكلمات الرئيسية وعوامل تصفية البحث وملفاتك الأخيرة.

أخيرًا، من المتوقع أن يتم نشر ميزات البحث هذه لجميع مستخدمي جوجل Workspace و G Suite من جانب الخادم خلال الأسبوعين المقبلين، وهنا، يجب تحميل أحدث إصدار من التطبيق، كذلك تمكين خيار خصوصية نشاط الويب والتطبيق في حسابك المؤهل في جوجل.

المصدر:

Google Blog