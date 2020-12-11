سامسونج تحقق مبيعات هواتف قياسية خلال الربع الثالث 2020

كشف تقرير شركة الأبحاث Counterpoint Research عن تحقيق شركة سامسونج مبيعات قياسية في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ تعد هي الأعلى على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بإجمالي شحنات بلغ 80.4 مليون هاتف ذكي.

وشهدت مبيعات الشركة نموًا بنسبة 3% بمعدل سنوي فيما بلغ النمو خلال شهور الربع المالي الثالث 48% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو في ظل انكماش بنسبة 4% أصاب شحنات الهواتف الذكية عالميًا على أساس سنوي خلال العام؛ بينما على النقيض نمت بنسبة 32% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، حيث وصل عدد الهواتف المباعة 366 هاتف ذكي من جميع المصنعين.

ولم تتوقف إنجازات سامسونج الكورية على تحقيق هذا الرقم القياسي في المبيعات العالمية الإجمالية؛ بل تصدرت مبيعاتها السوق الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقا وأمريكا اللاتينية فيما كان المتصدرة في السوق الأمريكي آبل وهواوي في الآسيوي.

فيما جاءت شركة شاومي في المرتبة الثالثة عالميًا بحصة سوقية بلغت 13% ونمو ربع سنوي بنسبة 75% متفوقة بذلك على صانعة الآيفون التي بلغت حصتها السوقية خلال هذا الربع 11% في ظل انكماش مبيعاتها بنسبة 7% بسبب تأجيل إطلاق أيفون 12 للربع الأخير من العام.

وحققت ريلمي نمو خلال الربع بنسبة 132% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعدد شحنات وصل 50 مليون هاتف؛ لتصبح العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم في الوقت الحالي.

وبالحديث عن أسواق الهواتف العالمية الرئيسية الخمسة وصلت شحنات الهواتف في السوق الهندي 53 مليون بنمو سنوي بنسبة 9% و188% بمعدل ربع سنوي.

المصدر

gizmochin