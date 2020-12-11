جوجل تتيح تعديل مستندات أوفيس ضمن جيميل مباشرة

طورت جوجل خاصية جديدة تتيح لمستخدمي بريد جيميل تحرير ملفات أوفيس المختلفة مباشرة ضمن البريد كملفات مرفقة ما يجعل الأمر أسهل وأسرع على المستخدمين.

سابقاً كان بإمكان مستخدمي جيميل تحرير ملفات حزمة Workspace مباشرة ضمن البريد كملفات مرفقة، لكنها الآن أصبحت تدعم أيضاً حزمة أوفيس من مايكروسوفت.

ولو أردت سابقاً تحرير ملف أوفيس مرفق برسالة عبر جيميل كنت بحاجة لفتحها عبر حزمة Workspace.

والآن يمكنك تحرير أي ملف وورد، إكسل، بوربوينت بدون مغادرة البريد الإلكتروني إطلاقاً. ولا حاجة أيضاً لتعديل امتداد الملف بحيث يحافظ على وضعه السابق مع حفظ التعديلات الجديدة التي أجريتها.

وبالتالي يمكن للمستخدمين التعديل على الملفات وإعادة إرسالها ضمن جيميل كملفات مرفقة بدون الحاجة لتنزيلها وإعادة إرفاقها.

وستلاحظ ظهور زر جديد للتحرير بجانب المرفقات عندما يتعرف بريد جوجل على وجود ملفات أوفيس.

كما أعلنت جوجل عن إضافة كروم خاصة بتعديل الماكرو لجعل من الأسهل نقل الماكرو من إكسل إلى Sheets.

الجدير بالذكر أن هذه الخاصية الجديدة بدأت بالوصول للمستخدمين تدريجياً وتحتاج حتى اسبوعين للوصول للجميع.

المصدر:

Google Cloud