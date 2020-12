تويتر تتيح مشاركة التغريدات في قصص سناب وتختبرها مع انستجرام

تويتر تنفتح أكثر على الخدمات الأخرى، حيث أعلنت عن إتاحة إمكانية مشاركة التغريدات مباشرة في قصص سناب شات، وأيضاً تختبر إمكانية عمل نفس الشيء مع قصص انستجرام.

الآن خاصية مشاركة تغريدات تويتر على قصص سناب شات متاحة لمستخدمي آيفون فقط (لاحقاً على أندرويد)، وبضغط خيارات مشاركة التغريدة يظهر لك زر مخصص للمشاركة مع سناب شات، بالضغط عليه يفتح تطبيق سناب ويمكنك تغيير موضع التغريدة لتبدو على شكل بطاقة أو ملصق ضمن قصة سناب شات.

بهذه الطريقة يكون مشاركة التغريدة ضمن قصص سناب أسهل بكثير من السابق حيث كان المستخدمين يلتقطون لها لقطة شاشة. وبالطريقة الجديدة يمكن لمشاهدي القصة السحب للأعلى والتوجه مباشرة إلى التغريدة ضمن تويتر.

أيضاً تختبر تويتر نفس الخاصية على عدد محدود من مستخدمي انستجرام في آيفون بحيث يمكنهم مشاركة التغريدات لتظهر ضمن قصص انستجرام ويمكنك التحكم بحجمها.

هذا التكامل والانفتاح بين الخدمات من شأنه زيادة نمو مستخدمي الخدمتين على حد سواء، ومن المثير للاهتمام ملاحظة انفتاح سناب شات على الخدمات الأخرى والسماح لها بالتضمين ضمن تطبيقها وقصصها.

Oh snap! 👻

Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu

— Twitter (@Twitter) December 10, 2020